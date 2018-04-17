Водопровод Пензы доверили частному инвестору

Пензе РКС приобрели две частные компании, которые владели 49 и двумя процентами долей «Горводоканала». Оставшаяся часть по-прежнему остается в собственности муниципалитета. Власти не готовы передать стратегический объект полностью, однако впервые за время существования водоканала контрольный пакет перешел в частные руки.

Сумма сделки сторонами не разглашается, по неофициальным данным, она близка к 300 миллионам рублей. Примерно столько же новый владелец готов вложить в программу модернизации водоканала в этом году.

— Инвестиции в Пензе на 2018 год предусмотрены в размере 295 миллионов рублей. Для сравнения: за последние десять лет в сети было вложено 234 миллиона, — пояснил генеральный директор РКС Павел Курзаев.

Примечательно, что долгое время с пензенцев взимали средства, которые должны были идти на модернизацию системы водоснабжения и строительство новых очистных сооружений. Инвестиционная программа по повышению энергетической и экологической эффективности была разработана на 2014-2023 годы, ее сметная стоимость составляла 685 миллионов рублей, которые закладывались в тариф как целевые средства, однако из года в год не осваивались.

— Должны были менять сети. Например, в 2014 году заложили 37 миллионов рублей, а потратили 14. В 2015-м заложили порядка 42 миллионов рублей, а использовали 20. В следующем году — 56 и 28 миллионов соответственно. А остальные куда направили? — озвучил данные глава региона Иван Белозерцев . По его словам, в сложившейся ситуации должна разобраться прокуратура

Новая инвестиционная программа будет реализована на условиях государственно-частного партнерства в рамках концессионного соглашения, которое прорабатывается.

— В течение лета запланирована работа по техническому обследованию, мы пригласим сюда бригады из других городов. К осени поймем, что где происходит, выявим наиболее проблемные участки и определим планы на будущий год, — уточнил Павел Курзаев.

Он отметил, что в водоснабжении Пензы очень большие потери, сильно превышающие общероссийский уровень. В год на пензенском водоканале происходит до 1,5 тысячи аварийных утечек: примерно в два раза больше, чем показатель в целом по России . Из-за этого регулярно приходится отключать водоснабжение, зачастую обезвоживая целые районы.

Другая проблема — качество питьевой воды. В Пензе до сих пор используют хлорирование. Запах настолько стойкий, что многие горожане предпочитают использовать привозную воду. Ее стоимость в пересчете на литр в сотни раз выше.

После сообщения о смене собственника водоканала у жителей Пензы, естественно, возникли опасения, а не повысится ли плата за воду. Как сообщили в мэрии, утвержденный тариф действует до июня 2019 года. Затем он будет индексироваться либо пересматриваться в соответствии с законодательством.

А как у соседей?