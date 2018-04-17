Жители Иркутского района скидываются на ремонт дорог 

Жителям села Максимовщина Иркутского района приходится собирать средства на ремонт дорог. Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили владельцы земельных участков в Новой Максимовщине.
Новая Максимовщина — так называют свой проблемный околоток жители нескольких новых улиц в селе. В 2013-2015 годах многодетные семьи со всей Иркутской области получили земельные участки в Максимовщине. Всего районной администрацией было выделено на том месте порядка 400 земельных участков общей площадью более 120 гектаров. Земля есть, условий нет.
Жители уже не раз заявляли об этой проблеме. В отчаянье и резиновых сапогах они обивают пороги местной администрации. 14 апреля этого года прошло очередное собрание жителей с главой администрации, из которого вынесли, что ждать, когда разработается проект и придёт субсидия не представляется возможным, дорога нужна людям уже сегодня. Они не могут добраться до дома, а самое страшное, что в экстренных случаях, в слякоть к ним не проедет машина скорой помощи. Люди снова вынуждены действовать сами, в прошлом году осенью, несколько семей уже скидывались и отсыпали участки дороги у своих домов. Поэтому для некоторых новая инициатива «сброситься» стала красной тряпкой. На собрании то и дело вспыхивали перепалки. Одни противятся сборам, другие, кто все-таки решил собрать деньги, рассуждают: «собирать средства нужно так, чтобы от подрядчика были официальные документы, и было с кого спросить за качество дороги». Третьи же вовсе отчаянные люди, о качестве уже не думают, восклицая: «Да уже хоть как бы отсыпали, лишь бы проехать можно было». Говоря о качестве, чтобы сделать дороги, которые прослужат долго, на месте необходимо прокопать ливнёвки и выровнять полотно, потом только отсыпать гравием. На это, естественно, необходимо больше денег, чем на «просто отсыпать». Не смотря на пустоту бюджета, администрация села все-таки нашла немного средств на решение проблемы. Было решено выделить по 100 тысяч рублей на каждую улицу новой нарезки. Этих денег как раз должно хватить на нарезку ливнёвок и выравнивание. Дальше придётся действовать жителям. «Жители решили, что каждый возле своего участка будет потихоньку отсыпать, и общими усилиями будем делать эти дороги. На каждой улице выбрали активного и ответственного гражданина, который вместе с администрацией будет заниматься этими проблемами» — комментирует итоги собрания глава Максимовского МО Александр Бобков. Тем временем соседи по несчастью уже начали сбор средств. По улице Снежной было решено собрать по 10 тысяч рублей с дома, на Степной и других — по 5 тысяч. Сумму устанавливали сами, опираясь на заселенность улицы и возможности людей. Подрядчик, который взялся за обсуждаемый объект, отмечает, что готов отсыпать дороги по самой низкой цене — 5 тысяч рублей за машину гравия.