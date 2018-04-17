В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы

Предстоящие торжества по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом пройдут в Узбекистане под девизом «Достоинство человека велико, память священна». Указ с программой подготовки подписал президент страны Шавкат Мирзиёев , сообщают местные СМИ.

Всем участникам и инвалидам Второй мировой войны выделят единовременное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов (615 долларов) из средств госбюджета. Кроме того, каждому ветерану предоставлена возможность бесплатно съездить с одним сопровождающим в страны, где они воевали. Им также организуют бесплатные поездки с отдыхом в санаториях «Узбекистан» в городах Ялта Кисловодск или в узбекских здравницах.

Помимо этого, государство возьмет на себя все расходы, связанные с прибытием ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов из регионов страны в Ташкент и обратно железнодорожным или автомобильным транспортом для участия в основном праздничном мероприятии, которое состоится 9 мая.

Численность ветеранов сейчас уточняется. По данным на май прошлого года, в Узбекистане проживали 1615 участников войны и 45 тысяч участников трудового фронта. К началу войны население Узбекской ССР составляло около 6,5 миллиона человек, из них 1,5 миллиона ушли на фронт. 420 тысяч из них погибли, примерно 130 тысяч пропали без вести, 640 тысяч получили ранения. Около 170 тысяч узбеков были награждены орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 награждены орденом «Славы» всех трех степеней. В 1941-1943 гогда Узбекистан принял и разместил более 1 миллиона эвакуированных людей, в том числе более 200 тысяч детей.