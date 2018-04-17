СМИ: Решить проблемы в системе кондиционирования одного из модулей Международной космической станции не удается

Проблемы в системе кондиционирования воздуха отмечены на российской части Международной космической станции. Речь идет об уровне давления хладона в компрессорной установке модуля «Звезда», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

С Земли наших космонавтов консультируют в процессе ремонта, но пока их попытки самостоятельно исправить систему успехом не увенчались. Правда, специалисты не драматизируют ситуацию, поскольку при необходимости экипаж просто может покинуть этот модуль, переместившись в другой.