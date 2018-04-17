ЕС не готов воспринимать партнеров «на востоке» как равных, заявил Косачев

"В Евросоюзе есть четкая стратегическая конструкция. Запад склонен поддерживать только те проекты, в которых он играет роль «первой скрипки», — сказал сенатор на заседании круглого стола, посвященного вопросам сопряжения интеграционных объединений ЕАЭС и ЕС.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на кризис в отношениях Евросоюза и России , который отражается и на взаимодействии ЕС и Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества двух структур по-прежнему актуальны.

Вместе с тем, отметил Косачев, сейчас налицо кардинальное различие в концептуальных подходах к этому сотрудничеству. Так, Евросоюз возможное взаимодействие с ЕАЭС воспринимает «только как продолжение своей программы „Восточного партнерства“, подключая к ней только удобные ему страны», и где он играет ведущую роль.

По мнению сенатора, проблема сопряжения интеграционных объединений находится для Евросоюза буквально на психологическом уровне. «Для ЕС трудно принять любую интеграционную идею с востока, любого партнера в качестве равноправного», — добавил Косачев. Более того, в документах Евросоюза от 2013 года отмечается, что возникновение других интеграционных структур в союзе воспринимают как новый вызов. «Новый масштаб мышления для ЕС недоступен», — отметил законодатель, подчеркнув перспективы восточного направления развития экономического сотрудничества, также с учетом тех инициатив, которые выдвигает Китай

"Мы должны показать, что ЕАЭС — это структура открытая не только Евросоюзу, но и всему миру", — заключил парламентарий.