Многомиллионные долги муниципалитетов срывают поручение Губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно ставил перед представителями органов власти всех уровней задачу результативного и эффективного использования бюджетных средств. Работа по снижению кредиторской задолженности находится на постоянном контроле губернатора, министерства финансов Свердловской области, отраслевых ведомств, глав муниципалитетов.

ИА «Уральский меридиан» решило выяснить, кто из муниципалитетов не спешит выполнить поручение руководителя региона и может попасть в список фигурантов прокурорских проверок о не целевом использовании местных бюджетов. В регионе 94 муниципальных образований, обладающих не только муниципальными полномочиями и местным бюджетом, но и бюджетными обязанностями.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, спустя квартал после завершения 2017 года семь муниципалитетов не рассчитались за коммунальные услуги: поставленные тепло, электричество, газ и воду. Они не обеспечили выполнения параметров годовых бюджетов, в которых эти платежи стоят сразу за зарплатой бюджетников.

По данным Минфина Свердловской области

Наиболее серьезная ситуация в трех муниципальных образованиях: Волчанском, Нижнетуринском и Тугулымском городских округах. Суммарная их задолженность перед ресурсниками составляет 49 миллионов 773 тысячи рублей (95% от совокупного объема долгов). Явным аутсайдером на этом неблагоприятном фоне выглядит возглавляемый Сергеем Селивановым Тугулымский городской округ (почти 50% долгов за коммуналку в области). Казалось бы, в должность Главы Администрации он вступил только в октябре 2017 года, а долги тянутся из года в год, приростая новыми миллионами и судебными издержками. Это только так кажется. Фактически он является бессменным руководителем муниципалитета уже 10 лет, с 2008 года. Бюджет округа всегда рассчитывал на помощь области, являясь дотационным, но даже в такой ситуации в нем предусматривались средства и выполнялись обязательства перед бюджетниками и поставщиками. Ситуация поменялась в первую пятилетку Селиванова. Ежегодная задолженность стремительно растет на 2-3 миллиона в год. Как он рассказывал местным СМИ, такая практика кредитования полезна, так как позволяет не сворачивать различные программы, в частности, на достойном уровне проводить разного рода муниципальные мероприятия и праздники. Дефицит бюджета в округе покрывается за счет кредиторской задолженности перед поставщиками. Очень удобная позиция — «дешевые деньги» и отсутствие реальных сроков оплаты существенно удобнее банковских кредитов.

В Министерстве финансов Свердловской области ИА «Уральский меридиан» уточнили, что в региональном ведомстве на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа по контролю за ходом погашения просроченной кредиторской задолженности. В рамках деятельности группы, начиная с марта 2017 года, рассматривается просроченная кредиторская задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным муниципальным контрактам, договорам и иным правовым основаниям. Размер этой задолженности по состоянию на 1 марта 2017 года составлял 912 млн рублей, из которого по оперативным данным на 1 апреля 2018 остается непогашенной порядка 20 млн рублей.

Министерство на постоянной основе осуществляется мониторинг исполнения местных бюджетов, в том числе всей просроченной кредиторской задолженности. Состояние просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате коммунальных услуг анализируется как по оперативным данным, направляемым муниципальными образованиями в адрес регионального Минфина (ежемесячно до 5 числа), так и в рамках бухгалтерской отчетности (ежемесячно по казенным учреждениям и ежеквартально по бюджетным и автономным учреждениям). Также вопрос о принятых мерах по погашению задолженности муниципальных учреждений перед субъектами предпринимательской деятельности, в том числе за коммунальные услуги и электроэнергию рассмотрен на оперативном совещании Правительства Свердловской области в октябре 2017 года, по результатам которого главам муниципальных образований рекомендовано усилить работу по погашению задолженности муниципальных учреждений, в том числе за коммунальные услуги и электроэнергию.

Поручение «усилить работу» во многих муниципалитетах так и остается общей фразой.

Видимо, без прокурорской проверки целевого использования бюджетных средств никак не обойтись. Редакция ИА «Уральский меридиан» направило запрос в Прокуратуру Свердловской области с предложением проверить расходование местных бюджетов и причины образования задолженностей за поставленные ресурсы у муниципалитетов, которые не справляются со своими финансовыми обязательствами.

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