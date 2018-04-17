Школьница из Гарболово отбивалась от насильника кулаками и ключами 

Несовершеннолетняя жительница Гарболово Всеволожского района Ленобласти чуть было не стала жертвой педофила с ножом. Девочку спасло лишь то, что мужчина оказался слаб, а сама она дала достойный отпор.
Как сообщили в правоохранительных органах, около 11:00 16 апреля в полицию Всеволожска обратилась жительница деревни Гарболово. Она рассказала, что её 14-летняя дочь стала жертвой нападения педофила на улице средь бела дня. По словам женщины, девочка в подробностях рассказала, что на пути в школу к ней подбежал мужчина и схватил за волосы, приставив к горлу нож. Затем он сильно рванул блузку девочки на себя, из-за чего пуговицы отлетели в стороны. В тот момент, когда нападавший хотел начать распускать руки, девочка ударила педофила локтем в живот, после чего развернулась и ударила его связкой ключей в глаз. Мужчина загнулся, а девочка убежала к школе.
Следственный комитет уже ведёт проверку произошедшего. Ситуация осложняется тем, что та же самая девочка уже рассказывала о нападении на неё неделей ранее, но тогда информация не подтвердилась.