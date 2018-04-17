130 вологжанам с начала года поставлен диагноз ВИЧ

Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в настоящее время больше 3,7 тысяч вологжан ВИЧ-инфицированных.

России более 1 млн 220 тысяч россиян имеют ВИЧ-положительный статус. По информации областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, пока в целом по стране ситуация с ВИЧ продолжает ухудшаться, показатели в Вологодской области ниже общероссийского уровня.

По словам медиков, больше всего среди зараженных женщин и детей.

Между тем Министерство здравоохранения России готовится ввести новый закон, запрещающий пропаганду ВИЧ-диссидентства. Документ, предлагающий штрафовать за отрицание ВИЧ и соответствующие призывы, вынесен на общественное обсуждение.

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет, — говорится в пояснительной записке. — Современные средства коммуникации, в частности социальные сети, позволяют гражданам, юридическим и должностным лицам вести пропаганду идеи отказа от прохождения гарантируемых в соответствии с законодательством РФ мер профилактики и лечения».