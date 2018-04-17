Жительница села под Саратовом выиграла 2,5 млн рублей в лотерею после полутора лет попыток

"Жительница села в Балашовском районе выиграла в лотерею 2,5 млн рублей. Билет она купила в местном отделении почты, причем, уже не в первый раз — до этого женщина примерно полтора года покупала билеты, но выигрывала, по ее словам, по 100-200 рублей", — рассказала Можейко.

Как рассказали в пресс-службе Почты России, сначала женщина долго не верила в свою удачу и несколько раз проверяла цифры. Теперь у новоиспеченной миллионерши большие планы — она уже делает ремонт в доме, купила машину и планирует финансово помочь своим близким.