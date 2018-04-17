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Жительница села под Саратовом выиграла 2,5 млн рублей в лотерею после полутора лет попыток
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Жительница села под Саратовом выиграла 2,5 млн рублей в лотерею после полутора лет попыток 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Жительница села Новопокровка Саратовской области стала миллионером, выиграв в лотерею 2,5 млн рублей, до этого женщина полтора года покупала билеты, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Почты России в регионе Наталья Можейко.
"Жительница села в Балашовском районе выиграла в лотерею 2,5 млн рублей. Билет она купила в местном отделении почты, причем, уже не в первый раз — до этого женщина примерно полтора года покупала билеты, но выигрывала, по ее словам, по 100-200 рублей", — рассказала Можейко.
Как рассказали в пресс-службе Почты России, сначала женщина долго не верила в свою удачу и несколько раз проверяла цифры. Теперь у новоиспеченной миллионерши большие планы — она уже делает ремонт в доме, купила машину и планирует финансово помочь своим близким.
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