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В ЦБ сообщили об уменьшении вероятности снижения ключевой ставки в апреле
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В ЦБ сообщили об уменьшении вероятности снижения ключевой ставки в апреле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании совета директоров, который пройдет 27 апреля, уменьшилась. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась", — сказала Юдаева.
Она также добавила, что равновесная ключевая ставка Центробанка на краткосрочном горизонте несколько возрастет, но ее диапазон сохранится в пределах 6-7%.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что ключевая ставка ЦБ может пойти как вверх, так и вниз.
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