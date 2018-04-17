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Магазин-кулинарию закрыли в Нижнем Новгороде за многочисленные нарушения
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Магазин-кулинарию закрыли в Нижнем Новгороде за многочисленные нарушения 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Магазин-кулинария «Пекарня „Хлебница“, расположенный в Автозаводском районе, закрыли на 90 дней за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по нижегородской области.
В =ходе проведенной проверки выяснилось, что в магазине отсутствует гардероб для персонала, а шкаф для верхней одежды находится в туалете. При этом вход в уборную осуществляется через производственное помещение. Цех не оборудован раковиной, и сотрудники вынуждены мыть руки в ваннах для инвентаря. Также обнаружилось, что система канализации магазина-кулинарии объединена с канализацией жилого дома. Зафиксированы и другие нарушения.
Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол, который был направлен в Автозаводский районный суд. По результатам рассмотрения дела владелец магазина привлечен к административной ответственности.
Напомним, нижегородское кафе „У бани“ закрыли за отсутствие туалетов.
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