В центре комплексной реабилитации Северного Бутова отметили День космонавтики 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в центре с интересной презентацией выступила сотрудница библиотеки №193 Анна Михайловна. Рассказ библиотекаря был посвящен космосу.
Ребята познакомились с самыми первыми летательными аппаратами и их четвероногими обитателями, узнали об истории освоения космоса легендарным космонавтом Юрием Гагариным и его современными последователями. Также мальчишки и девчонки центра смогли окунуться на время в бурлящую жизнь космической станции «Мир». А еще — поговорили о жизни на космической станции: что едят космонавты, как моются, как спят и даже как занимаются спортом. В заключении мероприятия ребята спели под гитару песни о космосе «И снится нам не рокот космодрома…», «Звезда по имени солнце».