Ещё
В центре комплексной реабилитации Северного Бутова отметили День космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

В центре комплексной реабилитации Северного Бутова отметили День космонавтики 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в центре с интересной презентацией выступила сотрудница библиотеки №193 Анна Михайловна. Рассказ библиотекаря был посвящен космосу.
Ребята познакомились с самыми первыми летательными аппаратами и их четвероногими обитателями, узнали об истории освоения космоса легендарным космонавтом Юрием Гагариным и его современными последователями. Также мальчишки и девчонки центра смогли окунуться на время в бурлящую жизнь космической станции «Мир». А еще — поговорили о жизни на космической станции: что едят космонавты, как моются, как спят и даже как занимаются спортом. В заключении мероприятия ребята спели под гитару песни о космосе «И снится нам не рокот космодрома…», «Звезда по имени солнце».
Вестник Бутова: последние новости
Хор храма святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове примет участие в Радонице Горьковская встреча пройдёт в библиотеке №192 В Москве проходит ежегодный смотр строя и песни «Марш победителям»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа176
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью32
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение