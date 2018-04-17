В центре комплексной реабилитации Северного Бутова отметили День космонавтики

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в центре с интересной презентацией выступила сотрудница библиотеки №193 Анна Михайловна. Рассказ библиотекаря был посвящен космосу.