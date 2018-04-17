Площадь сквера памяти в Хорошевском районе Москвы составит около 2,7 тыс. кв. м

Площадь сквера памяти работников хладокомбината №7, погибших на Великой Отечественной войне, в Хорошевском районе Москвы составит около 2,7 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«В центре сквера будет установлена памятная стела. Каменный монумент будет установлен в центре сквера памяти, созданного за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого комплекса «Династия». Ее прообразом стала простая 3-х метровая бетонная плита с 36 фамилиями и надписью «Работникам комбината, павшим за Родину». В послевоенные годы средства на нее собрали простые рабочие, почтив память своих коллег», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

В пресс-службе уточнили, что сквер героев займет порядка 2,7 тыс. кв. м внешнего периметра территории жилого комплекса «Династия», который строится сегодня на месте бывшего хладокомбината по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 25 (САО). Девелопером проекта является компания Sezar Group.

«На данный момент разрабатывается дизайн памятной стелы. Согласно рабочим эскизам, визуальным акцентом памятного знака станет стилизованное пламя вечного огня. Благодаря объемному рельефу грани преломляют лучи света, имитируя мерцание пламени. Текстовые элементы в точности повторят оригинал. Вечерний облик сквера дополнят кованные уличные фонари в старомосковской стилистике и направленное освещение стелы», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что жилой комплекс «Династия» объединяет три здания переменной этажности. Площадь участка под застройку составляет 4,9 га. Площадь квартир — 136 тыс. 737 кв. м. В рамках реализации проекта на территории жилого комплекса планируется построить детский сад на 110 мест и двухуровневый подземный паркинг на 1,2 тыс. машиномест. Завершить строительство первой очереди жилого комплекса «Династия» планируется в 2019 г., всех трех домов — в 2020 г.