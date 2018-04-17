Обогрев без потерь: практичный и недорогой способ изоляции основания теплицы

Сразу уточню, что сегодня мы рассмотрим способ утепления основательной постройки защищенного грунта, опирающейся на настоящий бетонный фундамент, а не временной мобильной конструкции, которую можно переносить с места на место по садовому участку.

Теплица на бетонном фундаменте

На нашем портале «7дач» регулярно обсуждаются конструкции и пути оптимизации использования парников и теплиц:

Круглогодичная теплица-термос

Способы обогрева теплицы, или Как получать урожай нон-стоп круглый год Совершенно права автор последней статьи, проводящая четкую смысловую грань между понятиями парники и теплицы. Основное различие между этими конструкциями ясно уже из названий:

парник создает парниковый эффект без подвода тепловой энергии;

а теплица обогревается из двух источников: во-первых, она сохраняет солнечное тепло, полученное сквозь прозрачные стены и крышу; во-вторых, внутреннее пространство дополнительно обогревается системой отопления. Поэтому в теплицах можно круглый год выращивать зелень и овощи, ягоды и цветы — что пожелает владелец.

Получается, что большинство сооружений закрытого грунта на наших огородах, несмотря на привычное название, — вовсе не теплицы, а парники. Тем не менее, оба варианта «тепловых оазисов» должны быть максимально защищены от превратностей окружающего климата. А защищаться есть от чего.

Парники и теплицы должны быть надежно защищены от холода

Страна у нас холодная, регионы с сезонным промерзанием грунтов занимают значительную часть Российской Федерации . Весной дачники не торопятся высаживать ранние культуры: даже при плюсовой температуре воздуха грунт все ещё находится в замерзшем состоянии, так как он прогревается значительно медленнее. Не стоит забывать и о том, что почва постоянно изменяет температуру в зависимости от погодных условий, особенно весной, когда оттепель может внезапно смениться заморозками.

Без утепления основания не обойтись

При устройстве теплицы на ленточном (или плитном) фундаменте большое количество тепла будет уходить через бетон прямиком в планету Земля. Можем ли мы это допустить? Конечно нет, ведь не для того мы трудились, создавая оазис тепла, чтобы терять его буквально под ногами. Но организовать более раннее начало сезона и, следовательно, гарантировать созревание овощей и зелени можно, если надежно утеплить основание теплицы.

Чем качественнее материал — тем выше теплоизоляция

Строительные рынки полны современных теплоизоляционных материалов, есть и такие, которые способны практически полностью исключить тепловые потери в фундаменте.

Чем качественнее материал — тем выше теплоизоляция

Если уж выбирать из достаточно широкого спектра теплоизоляционных материалов — минеральной ваты, стекловаты, пеностекла, экструдированного пенополистирола, то очень советую вам обратить внимание на последний, и вот почему. Теплоизоляция в парнике постоянно находится в достаточно влажной среде, а именно этот материал (иные из перечисленных выше не могут похвастать таким качеством) одновременно является отличным гидроизолятором.

Проверен на практике

Поделюсь собственным практическим опытом. Как-то так сложилось, что в последние годы практически на всех строительных объектах, в сооружении которых я в той или иной степени принимал участие, наша команда всегда применяла экструдированный пенополистирол марки ПЕНОПЛЭКС®.

Фрагмент утепления фундамента теплоизоляционными плитами

В первый раз мы применяли его с некоторой настороженностью, но с годами уверовали в этот бренд. Теперь мы используем его повсеместно, где это предусмотрено автором проекта дачного дома. Но вернемся к основной теме нашего разговора — утеплению сооружений закрытого грунта.

Утепление основания теплицы

Давайте пошагово рассмотрим алгоритм создания полноценного основания на примере теплицы размером 3х4 м. 1. Разметка участка. Разумеется, в основу должно быть положено расположение новостройки по сторонам света. Необходимо исключить попадание на теплицу тени от деревьев или построек. 2. Снятие верхнего плодородного слоя грунта и депонирование его до поры до времени.

Схема утепления теплицы

3. Подготовка котлована под фундамент. Это будет «корыто» глубиной не более 50 см. Тем не менее, в целом вы выберете около 5-6 м³ грунта, поэтому способы его использования на участке необходимо продумать заранее. 4. Когда подготовка котлована завершена, начинаем работы по созданию фундамента. На данном этапе можно воспользоваться технологией несъемной опалубки, либо сделать классическую. Для этого высыпаем в котлован чистый песок и равномерно разравниваем его. Этим ограничиться нельзя. Следует аккуратно (желательно методом дождевания, чтобы избежать размывания песочной прослойки) пролить песок и дополнительно утрамбовать его. Деревянное полено для этого подойдет как нельзя лучше. Толщина песчаного слоя после трамбовки должна быть не меньше 5 см. 5. По периметру котлована выполняем опалубку для заливки бетонной смеси. Ширина бруска ленточного фундамента — около 15 см. На приведенной схеме он проименован как «основание теплицы».

ПЕНОПЛЭКС®

6. После заливки и затвердения бетона переходим непосредственно к теплоизоляционным работам. Вы, разумеется, можете использовать любой материал, но, исходя из личного опыта, я бы рекомендовал воспользоваться материалами марки ПЕНОПЛЭКС®. Что могу сказать о его положительных качествах:

он выпускается листами разной толщины, но для утепления фундамента теплицы подойдут плиты толщиной 50 мм. И этого будет вполне достаточно: с точки зрения термосопротивления плита ПЕНОПЛЭКС® толщиной 5 см близка к кирпичной силикатной стене толщиной немногим меньше 1 м. Вот уж действительно — почувствуйте разницу;

легкие плиты экструдированного пенополистирола имеют Г-образную кромку, они удобно крепятся друг к другу, образуя неразрывный теплоизоляционный слой при укладке на утрамбованный песок.

Г-образная стыковочная кромка плиты позволяет исключить мостики холода на утепляемой поверхности

7. Следующий технологический этап — нанесение слоя песка толщиной 2-3 см с последующим выравниваем. 8. Завершающий этап — укладка того плодородного слоя земли (толщиной до 30 см), который уже в текущем году подарит вашей семье богатый урожай. Кроме утепления дна котлована, не забудьте позаботиться о теплоизоляции боковых поверхностей (они также указаны на схеме).

Эта технология подойдет для создания теплой грядки в теплице

Разумеется, вышеизложенная технология не спасает на 100% от влияния внешней среды. Любое похолодание может негативно сказаться на растениях, поэтому рекомендуется применение систем утепления верхнего слоя грунта. В теплицы с подогревом почвенного слоя весной раньше высаживают рассаду, сеют зелень и овощи, а огородный сезон заканчивают поздней осенью, когда урожай в открытом грунте давным-давно собран. Система защищает сельскохозяйственные культуры от заморозков в условиях холодных ночей и неблагоприятной погоды в летний период.

Почем теплоизоляция для народа?

Сколько же будет стоить такая теплоизоляция? Вы помните, что мы «строим» теплицу размером 3х4 м. Значит, площадь основания будет около 11 м² (вычитаем ленточный фундамент.) А периметр оставит около 14 м. Подсчитаем:

обычно ПЕНОПЛЭКС® продается в упаковке: восемь плит размером 120х60х5 см (не трудно подсчитать, что их будет достаточно для утепления 5,75 м²);

каждая упаковка стоит примерно 1400 руб. ;

для утепления основания потребуется две упаковки и столько же для утепления боковин.

Итого: 4 упаковки х 1400 руб. = 5600 руб.

Весомые аргументы в пользу ПЕНОПЛЭКСА®

Не забывайте один очень и очень важный момент: эту сумму на утепление основания вы потратите один-единственный раз за весь срок существования теплицы, так как ПЕНОПЛЭКС® — действительно долговечный материал. Биостойкий (неблагоприятен для развития опасных и вредных для здоровья человека микроорганизмов, грибов и плесени), химически и физически нейтрален. Экологичный (его использование в теплицах безопасно) — позволяет выращивать полезные и здоровые продукты, создает для них благоприятные природные условия. И последний, но веский довод в пользу такого метода утепления теплиц. Это не дачная самодеятельность местных «кулибиных», а отработанная технология, давно и успешно применяемая аграрными лидерами отрасли.

Утепление по такой технологии применяют и для промышленных тепличных комплексов