26-летняя Анна Прахова пропала в Нижегородской области

26-летнюю Анну Прахову разыскивают в Нижегородской области . Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, пропавшая девушка вышла из дома селе Игумново 12 апреля в 14:30 на работу в г. Кстово и пропала.

Рост пропавшей 160 см. У нее среднее телосложение, волосы ниже плеч шоколадного цвета и голубые глаза.

В день своего исчезновения Анна Прахова была одета в ярко-желтую куртку и темно-синие джинсы. На ногах были обуты черные туфли.

Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.