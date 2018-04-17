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26-летняя Анна Прахова пропала в Нижегородской области
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26-летняя Анна Прахова пропала в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
26-летнюю Анну Прахову разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Как отмечается в сообщении, пропавшая девушка вышла из дома селе Игумново 12 апреля в 14:30 на работу в г. Кстово и пропала.
Рост пропавшей 160 см. У нее среднее телосложение, волосы ниже плеч шоколадного цвета и голубые глаза.
В день своего исчезновения Анна Прахова была одета в ярко-желтую куртку и темно-синие джинсы. На ногах были обуты черные туфли.
Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.
Ранее сообщалось, что 40-летний Дмитрий Сорокин пропал в Балахне 13 апреля.
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