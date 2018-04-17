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Медведев поздравил газету «Аргументы и факты» с 40-летием
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Медведев поздравил газету «Аргументы и факты» с 40-летием 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив редакции еженедельника "Аргументы и факты" с 40-летием со дня основания газеты. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.
"За 40 лет «АиФ» прошел большой путь от информационного бюллетеня общества «Знание» до одного из самых успешных и читаемых еженедельников. И все эти годы он развивался и менялся вместе со страной, сумел найти свой фирменный стиль, стал по-настоящему народным изданием", — отметил премьер.
Медведев подчеркнул, что с теплотой вспоминает общение с редакцией еженедельника в 2008 году. «Аргументы и факты» делает замечательная команда журналистов, редакторов, репортеров, обозревателей и фотокорреспондентов. Благодаря вашему профессионализму и энергии издание и сегодня занимает особое место среди СМИ", — говорится в телеграмме.
Глава правительства отметил, что еженедельник пользуется доверием и большой любовью читателей, и пожелал коллективу газеты творческих успехов, вдохновения и всего самого наилучшего.
Первый номер газеты «Аргументы и факты» вышел в январе 1978 года. В 1990 году еженедельник был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая многотиражная еженедельная газета (более 33 млн экземпляров, количество читателей — свыше 100 млн).
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