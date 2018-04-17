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Дмитрий Медведев поздравил «АиФ» с 40-летием
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Дмитрий Медведев поздравил «АиФ» с 40-летием 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив еженедельника "Аргументы и факты" с 40-летием.
Медведев отметил, что за 40 лет «АиФ» прошел большой путь от информационного бюллетеня общества «Знание» до одного из самых успешных и читаемых еженедельников и сумел найти свой фирменный стиль.
Вспомнил премьер-министр и собственный опыт общения с журналистами еженедельника. «С большой теплотой вспоминаю наше общение в редакции в 2008 году. „Аргументы и факты“ делает замечательная команда журналистов, редакторов, репортеров, обозревателей и фотокорреспондентов», — отметил Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме, пожелав редакции творческих успехов.
Ранее 17 апреля президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу Валерию.
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