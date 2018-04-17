Зачем Романовы «зачищали» историю Руси

Но немногие знают, что именно с началом правления династии Романовых, которых не без основания считают ставленниками Запада, на Руси начали переписывать отечественную историю. Парадоксально, но факт: этот процесс продолжается по сей день. Наши современники знакомы с противостоянием (СССР) Россия — Запад — хотя бы формально, на уровне мелочей. А кто в курсе, что этот этнополитический антагонизм длится уже более 300 лет?

Архивная зачистка

Влияние иноземцев на Руси началось еще до восшествия на царство династии Романовых — во времена великой Смуты, продолжавшейся до 1613 года. Но как только произошла коронация первого царя из данной династии Михаила Федоровича (1613 год), порочное иностранное воздействие на отечественную историю приняло конкретные формы.

До сих пор ведутся споры, почему тогда возникла потребность в переписывании прошлого Древней Руси. Одна из наиболее вероятных и вполне объяснимых версий — тогдашние правители самого могущественного государства мира просто «прогнулись» (безвозмездно ли?) перед западными наушниками, пошли на поводу иностранной трактовки отечественной истории. [С-BLOCK]

Вот что говорят документы о тщательной зачистке российского информационного пространства с начала XVII века. С 1616 года на Руси начали по приказу царя повсеместно собирать монастырские документы, представлявшие важность — это были бумаги, в которых были отражены летописные сведения. Тогда же реквизировались книгохранилища, библиотеки, архивы… При этом некоторые документы просто уничтожали.

Когда царем Алексеем Михайловичем в середине XVII века было велено доставить все имеющиеся в столице книги по истории Руси, то ни в одной из «центральных» российских библиотек государства российского не нашлось даже самой завалящей исторической книги — все на тот момент подчистили.

Зачем «зачищали» историю Руси?

Еще Карамзин отметил, что в письменных источниках XVII века, рассказывавших о прошлом Руси, есть фактологические несоответствия и очевидные противоречия, которые при внимательном анализе письменных свидетельств нетрудно установить. Знаменитую переписку Ивана Грозного с князем Курбским некоторые ученые и вовсе считают литературным произведением, написанным неким С. Шаховским в XVII веке — во времена, когда манипуляция отечественной историей была особенно модной.

Даже Петр I, «прорубивший окно в Европу», во время своего правления велел свозить в столицу древние рукописи «для написания правдивой истории».

Историю со времен царствования Романовых правили, чтобы в угоду западным идеологам показать изначальную ущербность нашего государства и людей, его населяющих. [С-BLOCK]

При императрице Анне Иоанновне в России во всех сферах начали господствовать иностранцы. С их подачи довольно быстро возобладала теория, что изначально «диких» русских цивилизовали иноземцы — якобы в короткие сроки норманны превратили «темную» Русь» в могучее государство. Тогда же началось внедрение в сознание народа идеи, что до и во время татаро-монгольского «ига» русские были никчемной, рабской нацией, не игравшей в мировой общественно-политической жизни никакой существенной роли.

Подобная трактовка российской истории была (и остается до сих пор) на руку западным идеологам. Но не все западные исследователи прошлого были настроены предвзято. Иноземец, аббат-доминиканец, Мавро Орбини в начале XVII века издал книгу (ею, к слову, заинтересовался Петр I), в которой автор убедительно, на основе исторических документов, доказывает: славяне в стародавние времена, по сути, владели всем цивилизованным миром, и в этой связи не надо их недооценивать — во всех смыслах.

За что арестовали Ломоносова

Русский « Леонардо да Винчи » Михаил Ломоносов, талантливейший и разносторонне одаренный представитель своего времени, отличался независимостью в суждениях, и не боялся их отстаивать, если был уверен в своей правоте. Михаил Васильевич остро реагировал на умышленные искажения истории, и не боялся публично заявить об этом. Но даже ученого такого уровня «ставили на место»: «… за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к Академии, так и к комиссии, и к немецкой земле подлежит смертной казни, или, в крайнем случае, наказанию плетьми и лишению прав и состояний…». И это за то, что русский ученый попытался отстоять свое мнение об историческом величии нации.

В итоге, конечно, не убили и не высекли, но почти семь месяцев Ломоносов под арестом просидел. И ведь указом императрицы Елизаветы его все же признали виновным. Но наказывать не стали — заставили просить прощения у «правильных» профессоров». Ломоносов унизился и подписал это составленное (даже не им!) «покаяние». [С-BLOCK]

Многовековое яростное противоборство сторонников западной трактовки российской истории и отечественных поборников самостийности уникально само по себе — оно уже как данность часть российской истории. Была ли Русь в союзе с монголо-татарами владычицей мира или же ее, «темную», после «ига» надо было заново открывать и просвещать извне — вот вопросы, на которые по прошествии столетий после радикального переписывания истории «государства Российского» династией Романовых у нас до сих пор ищут ответы.