В Крыму будут выращивать семена сахарной свеклы для всей России 

На импортной иглеПо данным Министерства сельского хозяйства РФ, на Россию сегодня приходится 35 процентов мирового производства свекловичного сахара. Ежегодно страна выращивает около 45 — 50 миллионов тонн сладких корнеплодов. В минувшем году в России произвели 6,5 миллиона тонн сахара. Большая часть продукта, около шести миллионов тонн, потребляется на внутреннем рынке. Однако, являясь абсолютным мировым лидером в этой отрасли, наша страна фатально зависит от европейских производителей семян сахарной свеклы. Сегодня отечественные производители семян только на 11 процентов обеспечивают потребность агропредприятий. Но даже в этом ничтожно малом объеме семена отечественной селекции занимают только семь процентов. Стоит сказать, что в Советском Союзе было 118 совхозов, 18 элитных семеноводческих хозяйств и несколько заводов, обеспечивавших страну семенами отечественной селекции. Однако без поддержки государства в 90-е годы большинство из них пришли в упадок или просто прекратили существование. Сегодня во всей стране остался всего 161 гектар, занятый семенниками сахарной свеклы, из которых около 100 расположены в Крыму. Вот уже почти два десятка лет на отечественном рынке семян сахарной свеклы господствуют ведущие европейские компании. В реестр сельхознасаждений, допущенных к использованию в РФ, в данный момент включено 400 иностранных гибридов сахарной свеклы. Современное семеноводство стало синтезом генетики и селекции, где ведется жесткая конкурентная борьба за рынки. Достаточно сказать, что только российские аграрии ежегодно тратят на покупку импортных семян сахарной свеклы около девяти миллиардов рублей. За такой рынок европейские производители готовы биться до последнего зернышка. При этом российские ученые все это время продолжали заниматься выведением новых гибридов сахарной свеклы, которые могли бы составить конкуренцию европейским семенам. Объективно сравнивая собственные разработки с европейскими, ученые видят преимущества и недостатки. — Гибриды семян сахарной свеклы должны быть устойчивы к корневой гнили, другим болезням, засухе, обладать высокой урожайностью, сахаристостью и хорошо храниться. Большинство этих качеств присущи гибридам отечественной селекции, — говорит академик РАН Салис Каракотов. — Иностранные гибриды плохо переносят засуху. Наши семена примерно в десять раз устойчивее к гнили. Но при ранней уборке отечественные гибриды недобирают сахаристости. По этой причине мы можем терять с гектара от 20 до 30 тысяч рублей. В корне изменить ситуацию на рынке семян сахарной свеклы призвана программа, подготовленная Министерством сельского хозяйства РФ. Суть ее в том, что ученые разрабатывают новые, высокопродуктивные гибриды сахарной свеклы, а в Крыму их тиражируют для всей страны. Полуостров неслучайно выбран базовым регионом для репродукции. Причин тому несколько, и первая — уникальный климат. Соседи по параллели— Семеноводство сахарной свеклы в мире локализовано в двух климатических зонах, — говорит директор Всероссийского НИИ сахарной свеклы и сахара Игорь Апасов. — Это 44-я широта, на которой находятся такие европейские центры семеноводства, как Тулуза во Франции и провинция Эмилия Романья на севере Италии. На этой же широте находится Крым. Непосвященному может показаться странным, но в пользу полуострова и то, что здесь никогда массово не выращивали сахарную свеклу. А значит, в регионе нет и характерных для сладкого корнеплода проблем. — В Крыму никогда не было фабрик сахарной свеклы. Это очень важный фактор, который позволит нам избежать новых и типичных болезней, а также риска неконтролируемого переопыления, — говорит Игорь Апасов. — Климатические условия региона при искусственном орошении позволяют обеспечить развитие семенного растения в оптимальных температурных и влажных условиях. В пользу Крыма и тот аргумент, что здесь уже есть специализированные хозяйства, имевшие опыт работы с самыми передовыми европейскими компаниями. Предварительную заявку на участие в госпрограмме семеноводства сахарной свеклы подали пять агропредприятий региона. Засохнуть не дадутОднако перспектива стать семеноводческой столицей России для Крыма влечет за собой сложности. Одна из них — большие затраты. Например, при выращивании семян зерновых затраты на один гектар составляют 20 000 рублей. Для сахарной свеклы этот же показатель составляет 170 000 рублей. Но самая большая проблема — дефицит воды для орошения. Сегодня в республике искусственно поливают лишь 10 процентов площадей. Выращивание семян сахарной свеклы имеет свою специфику. На одном поле сеять свеклу на семена можно не чаще одного раза в семь лет. При этом, чтобы избежать перекрестного опыления, участки должны быть удалены друг от друга от двух до пяти километров. Но самое главное, поля не должны страдать от недостатка влаги. — При шестипольном севообороте у меня на семь лет должна быть гарантия орошения 420 гектаров земли, — говорит руководитель ООО «Таврия-семена» Кирилл Савчук. Судя по всему, в этом году не все желающие смогут поучаствовать в программе. Тем не менее проблемы орошения хоть и существенные, но преодолимые. — В 2018 году запланирован полив только 89 гектаров посадок свеклы в хозяйстве «Таврия-семена», — говорит заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Андрей Лисовский. — Но у большинства фермеров есть свои источники, поэтому для них ничего невозможного нет. В этом году проектируется строительство насосной станции для забора воды из реки Салгир и подачи ее по красногвардейской ветке Северо-Крымского канала. Проект обеспечит водой все хозяйства на этой ветке и упростит жизнь аграриям.