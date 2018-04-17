Воробьев напомнил о важности общеобластного субботника 21 апреля

«Субботник пройдет 21 апреля. Мы на прошлом заседании подробно рассмотрели подходы к проведению этого важного мероприятия Прошу максимально широко информировать и сделать это по-настоящему добрым, знаменательным событием», — сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.

Он отметил, что жители должны знать, где находятся ближайшие площадки субботника.

В этом году месячник по благоустройству стартовал в Московской области 14 апреля, церемониальный старт этому событию дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске

В рамках месячника по благоустройству 21 апреля во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Все неравнодушие жители смогут принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов.

Кроме этого, в рамках субботника специалисты планируют провести работы по обрезке и опилке деревьев, посадке новых деревьев и кустарников, обустройству пешеходных зон и окраске бордюров и ограждений.