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Воробьев напомнил о важности общеобластного субботника 21 апреля
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Воробьев напомнил о важности общеобластного субботника 21 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству широко информировать население о субботнике, который пройдет на территории Подмосковья 21 апреля.
«Субботник пройдет 21 апреля. Мы на прошлом заседании подробно рассмотрели подходы к проведению этого важного мероприятия Прошу максимально широко информировать и сделать это по-настоящему добрым, знаменательным событием», — сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.
Он отметил, что жители должны знать, где находятся ближайшие площадки субботника.
В этом году месячник по благоустройству стартовал в Московской области 14 апреля, церемониальный старт этому событию дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске.
В рамках месячника по благоустройству 21 апреля во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Все неравнодушие жители смогут принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов.
Кроме этого, в рамках субботника специалисты планируют провести работы по обрезке и опилке деревьев, посадке новых деревьев и кустарников, обустройству пешеходных зон и окраске бордюров и ограждений.
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