Житель Пхукета ограбил доверившуюся ему российскую туристку

На острове Пхукет Таиланде был арестован мужчина, который сознался в ограблении российской туристки, пишет издание The Phuket News.

Ограбление произошло в воскресенье. Россиянка возвращалась в одиночестве с пляже на юге острова, и местный житель предложил отвезти ее домой на мотоцикле. Женщина согласилась, что водитель отправился на футбольное поле. Там он стал угрожать женщине и сорвал с ее шеи ожерелье с крестиком.

Женщина стала звать на помощь, и тогда грабитель скрылся. Прибывшие на место полицейские нашли пострадавшую на футбольном поле возле мыса Промтеп.

Полицейские вскоре установили по номеру мотоцикла владельца транспортного средства. Им оказалась мать 27-летнего местного жителя. При аресте мужчина сознался в содеянном. Он также показал, где спрятал награбленное.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ