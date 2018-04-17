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Житель Пхукета ограбил доверившуюся ему российскую туристку
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Житель Пхукета ограбил доверившуюся ему российскую туристку 

Мир24 2 часа назад
На острове Пхукет в Таиланде был арестован мужчина, который сознался в ограблении российской туристки, пишет издание The Phuket News.
Ограбление произошло в воскресенье. Россиянка возвращалась в одиночестве с пляже на юге острова, и местный житель предложил отвезти ее домой на мотоцикле. Женщина согласилась, что водитель отправился на футбольное поле. Там он стал угрожать женщине и сорвал с ее шеи ожерелье с крестиком.
Женщина стала звать на помощь, и тогда грабитель скрылся. Прибывшие на место полицейские нашли пострадавшую на футбольном поле возле мыса Промтеп.
Полицейские вскоре установили по номеру мотоцикла владельца транспортного средства. Им оказалась мать 27-летнего местного жителя. При аресте мужчина сознался в содеянном. Он также показал, где спрятал награбленное.
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