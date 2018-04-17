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Россиянку ограбили на Пхукете
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Россиянку ограбили на Пхукете 

360tv.ru 2 часа назад
Тайская полиция арестовала 27‐летнего мужчину, ограбившего российскую туристку, которая отдыхала на острове Пхукет. Об этом сообщило издание The Phuket News.
15 апреля женщина возвращалась одна с пляжа Наи Харн на юге острова. Местный житель заметил ее и предложил подвезти на скутере. Туристка согласилась, однако водитель поехал на футбольное поле, где начал ей угрожать. Он потребовал отдать ему ожерелье с висящим на нем крестиком. Когда россиянка начала звать на помощь, грабитель поспешил скрыться.
Позже сотрудники полиции нашли владелицу скутера. Ей оказалась мама того самого мужчины. Увидев стражей порядка, вор во всем сознался и показал, где спрятал украденное ожерелье.
Впрочем, не все россияне страдают от тайских грабителей. Некоторые граждане РФ сами идут на преступления против жителей курортной страны. Например, один турист украл 32 тысячи долларов и избил кассиршу в Паттайе.
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