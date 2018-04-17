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В МГД внесен законопроект об установке опознавательного знака на перевозящем инвалидов транспорте
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В МГД внесен законопроект об установке опознавательного знака на перевозящем инвалидов транспорте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутат МГД Михаил Антонцев внес в Мосгордуму законопроект, которым предлагается установить знак «Инвалид» на транспорте, перевозящем инвалидов или детей-инвалидов. Документ опубликован в электронной базе столичного парламента.
«Проект закона города Москвы «О внесении изменений в ст. 4 и ст. 7 закона Москвы от 17 января 2001 г. №3 „Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы“ разработан в целях приведения указанного закона Москвы в соответствие с федеральным законодательством», — говорится в сообщении.
Так, согласно законопроекту, на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур столицы (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном правительством РФ, и транспорта, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
«На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства», — говорится в пояснительной записке.
Также законопроект предлагает, чтобы государственный контроль за обеспечением доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Москвы осуществлялся уполномоченными органами исполнительной власти столицы при осуществлении регионального государственного строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, государственного контроля в области благоустройства, а также при осуществлении иных видов государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города.
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