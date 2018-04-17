Лукашенко поздравил певицу Валерию с юбилеем

"Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России , но и далеко за ее пределами", — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии творчество народной артистки России пользуется широкой популярностью. «Уверен, вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и интересными проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами», — отметил глава государства.