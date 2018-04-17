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Лукашенко поздравил певицу Валерию с юбилеем
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Лукашенко поздравил певицу Валерию с юбилеем 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российскую певицу Валерию с юбилеем, отметив ее неповторимую манеру исполнения и талант. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России, но и далеко за ее пределами", — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что в Белоруссии творчество народной артистки России пользуется широкой популярностью. «Уверен, вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и интересными проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами», — отметил глава государства.
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