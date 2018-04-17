Приятное бездорожье: как насладиться дикой природой, но не сильно запачкать сапоги

Давно были на природе? Только честно — майский поход на шашлыки в прошлом году не считается, еженедельные вылазки на дачу — тоже. Мы знаем, что вы там сутками пьете вино. Давно ли вы спали в глухом почти сказочном лесу, давно ли ставили палатку (и ставили ли вообще?). Давно ли видели водопады собственными глазами и встречали рассвет над гладью дикого озера?

«Ой, да ну где я их возьму», — скажете вы. Кажется, что за такой красотой надо бежать либо куда-то на Камчатку, либо вовсе, ехать в другие страны. Между тем, водопады, изумрудные леса и те самые дикие озера начинаются, всего в 4 часах езды от Санкт-Петербурга — в Карелии . Не так уж и далеко. Мы понимаем, что домашний диван владеет мощной темной магией. Его мягкость высасывает из людей энергичность, тягу к приключениям. И вселяет множество опасений: Карелия, леса, озера, черт его знает, кто в этих лесах и озерах водится (много кто!), где эту палатку ставить (много где!) и в какую сторону вообще ехать, чтобы увидеть такую красоту.

Объясняем.

Есть такой фестиваль бездорожья, называется «Ладога Трофи» — он считается визитной карточкой российского внедорожного спорта. Во-первых, потому что фестиваля бездорожья такого масштаба нет не только в России , но и в мире. Множество фирм предложат вам внедорожные маршруты, но масштабов «Ладоги» никто не повторил со времен Camel Trophy. И вряд ли повторит — каждый выезд это отточенная организация, продуманный маршрут и навигационные задания: проведение такого внедорожного фестиваля возможно только с многолетним опытом создания выездов. Хорошо это или плохо, не знаем, но пока таким опытом могут похвастаться только ребята из «Ладога Трофи».

Только вдумайтесь, уже 22 года подряд в конце мая народ со всей страны отправляется на штурм красот Карелии. Некоторые программы скорее туристические, чем спортивные. Никаких аварий, грязевых морей и морального напряжения. Приехать можно на своей гражданской машине главное, чтоб был полный привод хоть с друзьями, хоть с ребенком, хоть с любимой кошкой.

Маршрут «Grand-Tourism Lite»: слегка окунуться в дикую природу душа жаждит приключений, но месить грязь не хочется

Что потребуется: любой полноприводный автомобиль фотоаппарат хороший попутчик

Согласны, не каждый готов сломя голову бежать в глухой лес и неделю спать в палатке. Не страшно: в Карелии, помимо водопадов, пещер и заброшенных царских мануфактур красного кирпича, попряталось множество лесных отелей. По ним, в основном, и идет маршрут для экипажей категории «Grand‐Tourism Lite». Эта программа больше всего напоминает семейный загородный квест: вы не только выполняете навигационные задания, но и узнаете историю края. Трассы и задания составляют историки: маршрут проложен таким образом, что участники волей неволей знакомятся с историей Карельского фронта времен Великой Отечественной. В те заброшенные места вас не приведет ни гид, ни интернет — так что передавайте привет своим школьникам-лоботрясам и обязательно берите их с собой. Кроме того вся семья получит нехилые знания в области ориентирования на местности и географии. И если после выезда вам кто-то с важным видом будет рассказывать, с какой стороны растет мох, вам будет, что им ответить.

Чем хорош маршрут «Grand‐Tourism Lite», так это тем, что ночевать можно и в гостиницах, и в палаточном лагере. Не спеша собрались с утра, выпили кофейку и поехали по готовому маршруту, глазея по сторонам.

Помимо истории края, вы сполна насладитесь несметными сокровищами карельских лесов, без ущерба для психики. На пути обязательно будут бесчисленные озера и водопады (местные называют их падунами). Пожалуй, самый впечатляющий из всех — водопад Белые Мосты: тихая речка вдруг обрывается базальтовым скатом и обрушивается вниз с высоты 19 метров. Конкуренцию ему составляют, например, Кивач, воспетый Державиным, и Рускеальские водопады, где снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие».

Горный парк «Рускеала», кстати, место необычайной красоты. Это бывший мраморный карьер протяженностью почти полкилометра, заполненный грунтовыми водами. Полтора года назад карьер облагородили — внутри мраморных пещер проложили дорожки, а вокруг подземного озера теперь можно увидеть целый световой перфоманс. В общем, не забудьте светосильные фотоаппараты — такую красоту редко где можно увидеть.

Рускеальский карьер — настоящий праздник для любителей фотографии. Пикник у края карьера, скорее всего, станет для вас кульминацией всего бездорожного марафона.

Почем фунт лиха?

Маршрут «Grand‐Tourism Pro»: залезть в природу по пояс даем выхлоп водительским амбициям и сапогами сливаемся с природой

Что потребуется: полноприводный автомобиль собственно, водительские амбиции палатка, спальник, пенка фотоаппарат хороший попутчик (не страшно, если его нет — перед стартом маршрута вам подберут пару)

Если дикие красоты Карелии вас манят сильнее, чем пугает грязь, а в гараже стоит подготовленный автомобиль с лебедкой, надо выбирать категорию «Grand‐Tourism Pro». Пугающая приставка «Pro» не отменяет всех прелестей дикой Карелии. Вам также предстоит колесить по карельским просторам, купаться в водопадах, гулять по берегу озера на закате и жарить сосиски на костре, слушая истории тех, кто выступает в спортивных категориях и накануне опять вляпался в какую-то передрягу.

Только в этой группе культурная программа будет от души приправлена соревновательной частью. На своем полноприводном железном коне вам предстоит пройти три спецучастка с контролем времени. Пока будете продираться сквозь чащи и «начинающие» болота точно почувствуете себя покорителем бездорожья. Это категория не для профессионалов, но стоит все-таки оценить свои силы — некоторые счастливчики, недооценившие свои силы пару раз оставались ночевать в лесу. Так что, если вы нацелились на экстремальное путешествие первый раз, лучше выбрать «Grand‐Tourism Lite».

Если с контролем времени у вас проблемы, а инстинкт победителя не дремлет, сможете заработать дополнительные баллы за испытания. Вот, чем можно будет хвастаться перед мужиками в бане! Пройти трассу с фигурным вождением, обогнать всех на спринте, забраться в глухомань и успешно вывезти оттуда себя и всех попутчиков. Здесь закроют каждый первобытный нереализованный гештальт, не важно с чем он был связан.

Вы может даже и не подозревали, что так умеете.

Да я много чего умею!

Хотя на «Ладогу» едут, в общем-то, не за победой, а за яркими эмоциями, которые едва ли получится отыскать в каком-то другом путешествии. Несколько лет назад была забавная история: приехали трое итальянцев в спортивный зачет и в первый же день намертво застряли в болоте, техника сломалась, продолжать не могли. Но не загрустили, а, напротив, пришли в такой восторг от русской грязи (столько грязи они не видели никогда), что все оставшиеся 7 дней марафона с восторгом шлепали по ней и снимали со всех ракурсов. К слову, французы тоже застревали и сходили с дистанции, но реагировали несколько иначе — обижались на всех, включая могучую русскую грязь. Наверное разница менталитетов.

В этом году гонка стартует 26 мая и продлится до 3 июня. Каждый год перед стартом организаторы проводят торжественную церемонию на Исаакиевской площади, а потом караван отправляется в базовый лагерь на берегу Ладожского озера. Там будет горячий душ, кафе, сувенирная лавка, медицинский центр, детский сад, круглосуточная охрана и даже киношатер. Будет всего три базовых лагеря. Этот мини-город переезжает с места на место по мере того, как фестиваль продвигается вглубь маршрута. Прием заявок на участие еще открыт. А тем, кто решит заявиться на гонку, после прочтения именно этого поста — обещают специальные условия по кодовому слову BIG PICTURE. Кодовое слово надо написать в заявке на участие, в поле «Комменатрии, вопрос к организаторам».

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