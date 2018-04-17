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Использование парового котла на силикатном заводе в Костроме признали опасным
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Использование парового котла на силикатном заводе в Костроме признали опасным 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромскому силикатному заводу запретили 3 месяца пользоваться паровым котлом, который расположен в здании на улице Ярославской, сообщает Димитровский районный суд.
На заводе прошла проверка соблюдения лицензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта — сети газопотребления.
Оказалось, что сотрудники допускают нарушения при эксплуатации парового котла, а это несет реальную угрозу жизни людей, можете ухудшить качество окружающей среды.
Суд решил на 90 суток приостановить использование котла. Если завод досрочно устранит нарушения, то его руководство может обратиться в суд и добиться возобновления эксплуатации.
Постановление в законную силу еще не вступило.
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