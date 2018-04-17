Использование парового котла на силикатном заводе в Костроме признали опасным

Костромскому силикатному заводу запретили 3 месяца пользоваться паровым котлом, который расположен в здании на улице Ярославской, сообщает Димитровский районный суд.

На заводе прошла проверка соблюдения лицензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта — сети газопотребления.

Оказалось, что сотрудники допускают нарушения при эксплуатации парового котла, а это несет реальную угрозу жизни людей, можете ухудшить качество окружающей среды.

Суд решил на 90 суток приостановить использование котла. Если завод досрочно устранит нарушения, то его руководство может обратиться в суд и добиться возобновления эксплуатации.

Постановление в законную силу еще не вступило.