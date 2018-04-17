Предложено еще одно объяснение тому, почему мы не нашли разумную жизнь в космосе

Где все инопланетяне? Сложность в их обнаружении может заключаться в нас самих, считает группа психологов из Кадисского университета ( Испания ). В статье ученых, опубликованной в журнале Acta Astronautica, говорится, что мы могли просто проглядеть признаки присутствия разумных внеземных цивилизаций. Причем в этом нет ничего удивительного, поскольку это одна из особенностей работы нашего сознания, имеющая научное объяснение.

Человеческий мозг — очень сложная и одновременно очень странная штука. Ему приходится ежедневно обрабатывать огромный объем информации разного рода полезности. Нередко бывает так, что человек просто не замечает того, что у него находится прямо перед глазами, потому что его внимание в этот момент направлено в совершенно другую сторону.

Это называется слепотой невнимания. Термин был введен в 1992 году учеными Эриеном Марком и Ирвином Роком и использован как название их совместной книги, опубликованной в 1998 году. Феномен не относится к проблемам со зрением и носит исключительно психологический характер. Причем весьма причудливый, в чем можно убедиться, посмотрев видео, созданное двумя гарвардскими исследователями Даниелем Симонсом из университета Иллинойса и Кристофером Чаприсом из Гарварда . Это визуальный эксперимент. Ваша задача — сосредоточиться и подсчитать количество пасов баскетбольного мяча между студентами.

Явление может быть определено как неспособность индивида увидеть неожиданно возникший в поле зрения раздражитель, как, например, человека в костюме гориллы, появившегося, а затем снова исчезнувшего из кадра. Неужели заметили гориллу? Поздравляем. Тогда может быть еще и заметили, как по ходу ролика меняется цвет занавесок, а еще одна девушка в черном покидает кадр? Нет? Тогда пересмотрите еще раз.

Психологи из Кадисского университета решили провести еще один эксперимент с гориллой, чтобы наглядно продемонстрировать, почему ученые по-прежнему не нашли никаких признаков разумной внеземной жизни.

«А что, если причина, которая мешает выполнению этой научной задачи, скрыта в человеческом факторе или биопсихологических особенностях нашего мозга?», — задаются вопросом психологи Габриэль де ла Торре и Мануэль Гарсия

Для проверки своей идеи исследователи пригласили поучаствовать в простеньком эксперименте на проверку когнитивных способностей 137 добровольцев. Перед участниками была поставлена задача ответить на три поставленных вопроса. Результаты теста должны были показать, какое количество людей будет иметь предрасположенность давать быстрые ответы, фактически не задумываясь о них (этих людей ученые отнесли к «первой группе»), а какое — более внимательно подходить к решению этих трех вопросов («вторая группа»).

После завершения теста и заполнения анкет, благодаря которым исследователи смогли выяснить уровень внимания каждого человека, участников попросили внимательно проверить предоставленные аэроснимки поверхности нашей планеты и отметить на них искусственные структуры вроде зданий, а также естественные объекты вроде рек и горных хребтов.

Однако на одной из фотографий имелась крошечная, размером 3 мм, горилла. Как ожидали исследователи, представители «второй группы» испытуемых должны были замечать «скрытую» фигуру гориллы чаще, чем первая, однако результаты оказались еще более впечатляющими.

Среди вообще всех участников эксперимента обнаружили гориллу на снимке только 32,8 процента людей, при этом почти все они продемонстрировали уровень когнитивного внимания «первой группы», то есть положились на «более импульсивный/интуитивный метод восприятия информации».

«Похоже, что сосредоточенность на определенном методе поиска, например, поиске радиосигналов внеземного происхождения, может ослепить нас, оградив от других возможных вариантов», — сообщают исследователи в своих выводах.

«Люди могут не замечать подрисованную гориллу на снимке. Вопрос в том, сколько уже «горилл» мы могли упустить из виду при поиске признаков внеземной жизни?»

Помимо напоминания астрономам о таком феномене, как слепота невнимания, психологи в своей работе предлагают введение новой классификации для возможных разумных внеземных цивилизаций. Выйдя за рамки знаменитой шкалы Кардашева — метода, предлагающего оценивать цивилизации по тому, сколько энергии эти цивилизации могут использовать для своих нужд, — психологи из Кадисского университета говорят о возможности существования более разнообразных видов цивилизаций: начиная от эфемерных, живущих лишь незначительное количество времени, и заканчивая совсем уж фантастическими, обладающими возможностью «многомерных путешествий и использующими в качестве источника энергии темную материю».

Данное исследование не предлагает каких-то новых методов обнаружения внеземных форм жизни, но вполне доступно объясняет о том, как «космическая горилла» способна спутать нам все карты и заставить смотреть не в ту сторону.

Конечно же, есть и другие объяснения, почему человечество до сих пор ожидает первого контакта. Вполне возможно, что это просто вопрос времени. Может быть и так, что внеземные цивилизации представлены лишь микробными формами жизни либо находятся так далеко, что сигналы от них до нас еще просто не дошли.

Не исключена возможность и того, что инопланетяне активно стараются нас избегать либо вообще уже вымерли и мы остались единственными представителями разумной жизни в этой Вселенной.