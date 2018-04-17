Аксенов пообещал «красный террор» строителям транспортной развязки в Симферополе 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Строительство в Симферополе транспортной развязки на пересечении автодорог Симферополь — Мирное и Симферополь — Мирное — Дубки ведется низкими темпами. Об этом на заседании Совета министров в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксенов.
"К сожалению, темпы низкие… Количества людей достаточного на объекте не вижу (регулярно проезжаю). С завтрашнего дня начинается «красный террор»: каждый день три раза в день будут проверять количество людей на объекте", — предупредил он.
Аксенов также обратил внимание членов крымского правительства на проблему пробок на месте строительства развязки.
"Как эту развязку заставить работать более эффективно? Час времени с утра ожидания, больше часа, чтобы попасть в Симферополь (со стороны аэропорта «Симферополь» — ред.)! К сожалению, динамика нулевая, оправдания от подрядчика… больше слушать не собираюсь", — заверил глава РК.
По данным Госкомитета дорожного хозяйства РК на февраль, готовность транспортной развязки на пересечении автомагистралей Симферополь — Евпатория и Мирное — Дубки составляла 40%.