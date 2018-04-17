Аксенов пообещал «красный террор» строителям транспортной развязки в Симферополе

"К сожалению, темпы низкие… Количества людей достаточного на объекте не вижу (регулярно проезжаю). С завтрашнего дня начинается «красный террор»: каждый день три раза в день будут проверять количество людей на объекте", — предупредил он.

Аксенов также обратил внимание членов крымского правительства на проблему пробок на месте строительства развязки.

"Как эту развязку заставить работать более эффективно? Час времени с утра ожидания, больше часа, чтобы попасть в Симферополь (со стороны аэропорта «Симферополь» — ред.)! К сожалению, динамика нулевая, оправдания от подрядчика… больше слушать не собираюсь", — заверил глава РК.