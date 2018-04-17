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МЕРКОСУР ждет ответа ЕАЭС на предложение по взаимодействию
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МЕРКОСУР ждет ответа ЕАЭС на предложение по взаимодействию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рынок стран Южной Америки МЕРКОСУР направил предложение по взаимодействию властям стран ЕАЭС и ждет ответа, конечная цель — добиться соглашения о свободной торговле между двумя экономическими союзами, заявил посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио в интервью РИА Новости.
"МЕРКОСУР предоставил черновой вариант меморандума о взаимопонимании и ждет ответа. Мы хотим добиться прогресса в достижении не только по этому документу, но и, в конечном счете, по соглашению о свободной торговле между МЕРКОСУР и ЕАЭС", — сказал посол.
"Это два очень важных экономических пространства, и мы хотим двигаться вперед. Сейчас мы на первом этапе и ждем, что власти стран ЕАЭС ответят на предложение. Сначала надо разобраться с меморандумом, а потом переходить к соглашению о свободной торговле", — добавил Эрнесто Лагорио.
МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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