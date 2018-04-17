МЕРКОСУР ждет ответа ЕАЭС на предложение по взаимодействию

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Рынок стран Южной Америки МЕРКОСУР направил предложение по взаимодействию властям стран ЕАЭС и ждет ответа, конечная цель — добиться соглашения о свободной торговле между двумя экономическими союзами, заявил посол Аргентины РФ Рикардо Эрнесто Лагорио в интервью РИА Новости.

"МЕРКОСУР предоставил черновой вариант меморандума о взаимопонимании и ждет ответа. Мы хотим добиться прогресса в достижении не только по этому документу, но и, в конечном счете, по соглашению о свободной торговле между МЕРКОСУР и ЕАЭС", — сказал посол.

"Это два очень важных экономических пространства, и мы хотим двигаться вперед. Сейчас мы на первом этапе и ждем, что власти стран ЕАЭС ответят на предложение. Сначала надо разобраться с меморандумом, а потом переходить к соглашению о свободной торговле", — добавил Эрнесто Лагорио.

Парагвай и МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай Бразилию . На них приходится 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.