Жительнице Отрадного не удалось спрятаться в Москве от уплаты алиментов

Судебные приставы Отрадного в отношении гражданки П., задолжавшей своему ребенку свыше 360 тысяч рублей, возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание её несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области

Женщина не предпринимала каких-либо мер к официальному трудоустройству, не сообщала приставам об источниках дохода и всячески избегала встречи с ними. Соседи сообщили судебным приставам, что она сбежала от обязательств в столицу, но точное место нахождения алиментщицы никто не знал.

Когда опекун мальчика сообщил, что П. приехала в Отрадный к матери в гости, приставы доставили женщину в отдел. После установления фактическое место жительства П. в Москве в отношении женщины был составлен протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП РФ. Суд назначил должнице наказание в виде 20 часов обязательных работ. Постановление по делу об административном правонарушении будет направлено в отдел судебных приставов по фактическому месту проживания нерадивой матери.

Если П. будет и дальше избегать обязательных работ, её могут арестовать на пятнадцать суток.