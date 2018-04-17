В Орле магазин крупно оштрафовали за автомобильные ароматизаторы 

Арбитражны суд Орловской области решил привлечь ООО «Заодно» к административной ответственности в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей с конфискацией 19 автомобильных ароматизаторов воздуха.
В основу дела легли материалы плановой выездной проверки, которую в магазине «Home market» 30 октября 2017 года провел Роспотребнадзор. Установлены нарушения обязательных требований к процессам реализации продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. В магазине продавались автомобильные ароматизаторы воздуха с океанской свежестью, нотками ландыша и других цветов без даты изготовления. Роспотребнадзор потребовал оштрафовать юридическое лицо на 300 тысяч рублей, но судом наказание было снижено вдвое.