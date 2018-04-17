Ещё
К 1 мая на берегу ерика Верблюд установят беседки и мангалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 1 мая на берегу ерика Верблюд установят беседки и мангалы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
К 1 мая в Волго-Ахтубинской пойме появится специальная «Зеленая зона» с беседками, мангалами, плетнями скамейками и мусорками.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» сотрудники природного парка, берег ерика Верблюд облагородят. На нем будет организован пляж. Люди смогут жарить в специальной зоне шашлыки, взяв у администрации напрокат мангал. Мусорить и разводить костры будет запрещено. Для утилизации отходов установят контейнеры для их раздельного сбора. Кроме того, нельзя будет въезжать на берег на личном авто. Для гостей сделают специальную парковку, где можно будет оставить транспорт.
Гости также по желанию смогут пройти экскурсию по природному парку по одному из пяти маршрутов.
В настоящее время берег ерика очищают от мусора.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцы остались без маршрута до Краснослободска Волгоградцы смогут посетить на выходных Парк футбола ЧМ-2018 В нескольких районах Волгограда с 17 апреля отключат воду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю87
Крымский мост потроллил Украину69
В Совфеде оценили призыв к России от G7114
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»248
Кто взорвет Сирию44
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение