К 1 мая на берегу ерика Верблюд установят беседки и мангалы

К 1 мая в Волго-Ахтубинской пойме появится специальная «Зеленая зона» с беседками, мангалами, плетнями скамейками и мусорками.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» сотрудники природного парка, берег ерика Верблюд облагородят. На нем будет организован пляж. Люди смогут жарить в специальной зоне шашлыки, взяв у администрации напрокат мангал. Мусорить и разводить костры будет запрещено. Для утилизации отходов установят контейнеры для их раздельного сбора. Кроме того, нельзя будет въезжать на берег на личном авто. Для гостей сделают специальную парковку, где можно будет оставить транспорт.

Гости также по желанию смогут пройти экскурсию по природному парку по одному из пяти маршрутов.

В настоящее время берег ерика очищают от мусора.