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Умаханов назвал цель евразийского партнерства
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Умаханов назвал цель евразийского партнерства 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Целью евразийского партнерства должно стать создание зоны свободной торговли для ведущих стран Востока. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Он отметил, что сопряжение нового Шелкового пути с ЕАЭС является тематикой, которая обсуждается и разрабатывается экспертами при палате регионов уже несколько лет. «Почин» положил знаменитый российский политик Евгений Примаков — именно он предложил вывести евразийскую тему в отдельное направление совместной работы власти и экспертов. «Впервые предложение по сопряжению нового Шелкового пути и ЕАЭС были направлено в 2015 году в структуры ЕС — оно было встречено положительно. Но после санкции нанесли ущерб этому сотрудничеству», — заметил Ильяс Умаханов.
Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что сопряжение интеграционных процессов может активизировать процессы создания большого евразийского партнерства. «Целью такого сотрудничества может стать зоны свободной торговли ведущих стран Евразии», — сказал Ильяс Умаханов. Он также отметил, что некоторые «европейские партнёры» также заинтересованы в том, чтобы присоединиться к такому партнёрству.
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