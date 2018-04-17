Умаханов назвал цель евразийского партнерства

Ильяс Умаханов. Целью евразийского партнерства должно стать создание зоны свободной торговли для ведущих стран Востока. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации

Он отметил, что сопряжение нового Шелкового пути с ЕАЭС является тематикой, которая обсуждается и разрабатывается экспертами при палате регионов уже несколько лет. «Почин» положил знаменитый российский политик Евгений Примаков — именно он предложил вывести евразийскую тему в отдельное направление совместной работы власти и экспертов. «Впервые предложение по сопряжению нового Шелкового пути и ЕАЭС были направлено в 2015 году в структуры ЕС — оно было встречено положительно. Но после санкции нанесли ущерб этому сотрудничеству», — заметил Ильяс Умаханов.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что сопряжение интеграционных процессов может активизировать процессы создания большого евразийского партнерства. «Целью такого сотрудничества может стать зоны свободной торговли ведущих стран Евразии», — сказал Ильяс Умаханов. Он также отметил, что некоторые «европейские партнёры» также заинтересованы в том, чтобы присоединиться к такому партнёрству.