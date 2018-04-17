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Цеха молозавода в Сокольском закрыты из-за антисанитарии
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Цеха молозавода в Сокольском закрыты из-за антисанитарии 

Newsroom24 17 минут назад
Фото: Newsroom24
Несколько цехов по производству молочной продукции Сокольского молокозавода закрыли на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. В ходе проверки Роспотребнадзора на предприятии выявлены нарушения СанПиН. Был составлен протокол о нарушениях и принято решение о немедленном приостановлении деятельности нескольких объектов завода.
По требованию регионального управления Роспотребнадзора работу цехов молокозавода приостановили на месяц. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что кафе «У бани» в Нижнем Новгороде закрыли на 90 суток из-за антисанитарии.
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