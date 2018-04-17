На сессии Казгордумы назвали причину сложения полномочий Айрата Гарипова 

Депутаты Казанской городской думы в ходе сессии во вторник, 17 апреля досрочно прекратили полномочия Айрата Гарипова. Последний переходит на работу в минздрав РТ. Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе сессии напомнил, работа в министерстве несовместима с исполнением обязанностей депутата. Обращаясь к Гарипову, Метшин поблагодарил его за работу от имени депутатского корпуса, а также коллег из исполкома. Чтобы отметить заслуги Гарипова, ему вручили благодарственное письмо. «Как один миг пролетели 12 лет учебы в Высшей муниципальной службе под вашим руководством, Ильсур Раисович», — сказал в ответном слове депутат.