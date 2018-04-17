Ещё
Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложил полномочия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложил полномочия 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложил свои полномочия, об этом стало известно в ходе сессии Казанской городской Думы.
Это связано с тем, что экс-председателя по бюджету и налогам в марте назначили на должность заместителя министерства здравоохранения РТ.
Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Айрата Гарипова за совместную работу и пожелал успехов на новом посту.
«Уверен, опыт, знания позволят Вам реализовать все самые смелые замыслы с новым министром, и мы искреннее благодарим вас за работу», — сказал он и вручил А. Гарипову благодарственное письмо от имени Казанской городской Думы и Исполнительного комитета.
Напомним, в феврале 2018 года кресло министра здравоохранения занял Марат Садыков.
АиФ Казань: последние новости
Митинг против строительства МСЗ 7 апреля в Осиново отменяется В Казани отремонтируют ул. Воровского Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю138
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа172
Крымский мост потроллил Украину155
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Коса Тузла стала федеральной собственностью24
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение