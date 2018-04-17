Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложил полномочия

Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложил свои полномочия, об этом стало известно в ходе сессии Казанской городской Думы

Это связано с тем, что экс-председателя по бюджету и налогам в марте назначили на должность заместителя министерства здравоохранения РТ

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Айрата Гарипова за совместную работу и пожелал успехов на новом посту.

«Уверен, опыт, знания позволят Вам реализовать все самые смелые замыслы с новым министром, и мы искреннее благодарим вас за работу», — сказал он и вручил А. Гарипову благодарственное письмо от имени Казанской городской Думы и Исполнительного комитета.