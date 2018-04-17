Приморье скатилось на 12 позиций в рейтинге восприятия российских регионов в иностранной прессе

Рейтинг составили по итогам 2017 года.

Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки.

В составе первой десятки рейтинга присутствия российских субъектов федерации в ключевых мировых англоязычных медиа только один дебютант — Республика Дагестан . Остальные регионы уже попадали в список медийных лидеров, а Пермский край Томская область присутствуют в топ-10 на протяжении всех семи лет существования рейтинга.

Один из самых полезных прикладных выводов исследования — новостная повестка, ведущая к наибольшему упоминанию в зарубежных СМИ. Аналитики агентства «Смыслография» отмечают, что в 2017 году к традиционной позитивной триаде инфоповодов — спорт, ТЭК и обновления долгосрочных кредитных рейтингов — добавился негативный, почти гарантирующий повышенный интерес англоязычных медиа — ответные действия властей на специфическую активность региональных штабов А. Навального

Ведущим информационным поводом для появления российских регионов на страницах зарубежных источников традиционно остается футбол. Из топ-10 лидеров рейтинга лишь Сахалинская область не имеет в своем информационном арсенале этого стратегического «оружия». У остальных девяти регионов-лидеров более 50% всех публикаций были связаны с футболом — с участием в чемпионате России и в еврокубках, подготовкой к финальному турниру чемпионата мира 2018 года и даже с новостью о том, что аргентинец Серхио Агуэро упал в обморок в раздевалке краснодарского стадиона после матча с Нигерией

Знаковой особенностью присутствия субъектов РФ в зарубежных СМИ в 2017 году эксперты «Смыслографии» называют диверсификацию информационных поводов у всех регионов из лидирующей десятки.

Хабаровский край «разбавил» футбольную тематику самым большим спектром новостей, связанных с инфраструктурными проектами, вооруженными силами РФ и с Северной Кореей . Так, в зарубежных СМИ сообщали о выпуске хабаровским издательством брошюры, написанной Ким Чен Ыном , об участии хабаровских спортсменов в Континентальной хоккейной лиге, и об изменении агентством S&P Global Platts базовых оценок акций НПЗ в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом. Хабаровский край активно упоминался в материалах о планах строительства моста на Сахалин и о новом трубопроводе «Газпрома» Китай . Кроме того, край упоминался в иностранных масс-медиа в сообщениях о переводе российской военной техники на границу с Китаем в связи с ядерной активностью КНДР в апреле, а также в материалах, посвященных распространенной Северной Кореей пропагандистской информации по заговору ЦРУ против лидера КНДР с участием лесника из Хабаровска

Сахалинская область продолжает без помощи футбольной темы оставаться в числе наиболее представленных в зарубежных СМИ регионов. Подавляющая часть материалов в 2017 году касалась новостей в сфере ТЭК и была посвящена поставкам и ценам на энергоносители с нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Регулярно публиковались отчеты зарубежных агентств по нефтяным котировкам марок Sokol и Sakhalin Blend и операционной деятельности компании-оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. Отдельное внимание в зарубежных СМИ уделялось работе крупнейших нефтегазовых компаний на территории Сахалинской области, среди которых «Газпром», «Роснефть» «Новатэк» и др., а также переговорам с ExxonMobil о путях решения проблем «Сахалин-1». При этом в иностранной прессе тиражировался вывод, что введенные против РФ санкции США ставят под удар совместные проекты двух стран в энергетической области, в том числе и сахалинские проекты.

Как отмечает Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий АГТ, на российском Дальнем Востоке в англоязычных СМИ каждый год наиболее заметны два региона. Один из них — Сахалинская область — присутствует в лидерах непрерывно, а второй регион периодически сменяется. В 2017 году эту роль исполняет Хабаровский край.

Приморье в 2017 году потеряло еще 12 позиций и делит 36-37-е места в общероссийском рейтинге.

Драйвером интереса зарубежных СМИ к региону ожидаемо является Восточный экономический форум во Владивостоке : СМИ подробно освещали встречи и выступления официальных лиц. Помимо этого, Владивосток часто появлялся на страницах инопрессы в связи с расследованием убийства брата лидера КНДР в Малайзии , т.к. подозреваемые, являющиеся гражданами КНДР, сразу после совершения преступления покинули Малайзию авиарейсами через Джакарту Дубай , Москву и Владивосток. Приморский край часто упоминается в контексте торгового сотрудничества с Китаем и развития отношений с Северной Кореей (в мае было запущено паромное сообщение с Владивостоком), особое внимание СМИ уделяли вопросам сокращения дипломатических миссий США в России, в том числе во Владивостоке.

Исследование зарубежного медиаполя российских регионов 2017 года, на взгляд эксперта АГТ, отразило три новых явления: снижение веса крупных российских форумов в привязке к региону, востребованность сообщений о региональных акциях протеста, и, наконец, радикально возросший уровень интереса англоязычной прессы к промышленным и инфраструктурным новостям регионов Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает важность зарубежного медиаполя в деле продвижения бизнеса регионов и инвестиционных перспектив.

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте аналитического агентства «Смыслография» в разделе «Исследования».