Более 250 водозаборных узлов построено в Московской области с 2014 г. 

Более 250 водозаборных узлов построено на территории Подмосковья с 2014 г. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«С 2014 г. мы построили 254 водозаборных узла и увеличили долю жителей, которые получают чистую воду с 83% до 95%. В ближайшее время, в 2018-2019 гг. мы сделаем так, чтобы каждый населенный пункт на территории Подмосковья получал чистую воду», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды.