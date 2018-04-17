Более 250 водозаборных узлов построено в Московской области с 2014 г.

«С 2014 г. мы построили 254 водозаборных узла и увеличили долю жителей, которые получают чистую воду с 83% до 95%. В ближайшее время, в 2018-2019 гг. мы сделаем так, чтобы каждый населенный пункт на территории Подмосковья получал чистую воду», — сказал губернатор.