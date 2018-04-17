В Прикамье нашли деньги на масштабный дорожный ремонт

В связи с этим в Пермской агломерации будет отремонтировано больше, чем запланировано ранее, автомобильных дорог. В 2017 году благодаря программе БКД удалось привести в порядок 142 километра дорог в пределах территории, ликвидировать 137 аварийных участков. При этом, по статистике, количество ДТП снизилось почти на четверть.

Как отметил министр транспорта Прикамья Николай Уханов, сэкономить 50 миллионов рублей удалось в результате заключения муниципальных контрактов с подрядчиками, выигравшими аукционы на ремонт дорожных объектов. Администрация краевого центра предложила дополнительно отремонтировать в 2018 году участки дорог на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до Чернышевского, на улице 25-го Октября от Революции до Пушкина, на улице Революции от Сибирской до Горького и транспортную развязку на улице Набережной в Орджоникидзевском районе. Все эти объекты нагружены транспортом, за осенне-зимний период дорожное полотно здесь основательно разрушилось, поэтому ремонт необходим.

Предложения муниципалитета направлены министерству транспорта края, как куратору приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», для их дальнейшего согласования с Федеральным дорожным агентством . Всего в текущем году в рамках программы БКД планируется отремонтировать 48 объектов (один федеральный, четыре региональных, 43 местных).

В нормативное состояние будет приведено 111,3 километра покрытия, в том числе участок трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань Уфа , а также дороги Пермь — Новые Ляды и Пермь — Ильинский — Хохловка. Обновление ждет также объекты местного значения. Это улицы Леонова, Екатерининская, Налимихинская, Васильева и дорога на Чусовской водозабор в Перми, автодороги Лобаново — Насадка и Култаево — Башкултаево в Пермском муниципальном районе, Нижняя Ивановка — Оверята в Краснокамском , Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая в Добрянском районе.

По 22 объектам заключены контракты с подрядными организациями, в ближайшие дни планируется подписать договоры еще по 18. По трем объектам аукционы уже проводятся, по оставшимся пяти их объявят до мая. Предполагается, что подрядчики приступят к ремонту дорог в июне. Николай Уханов сообщил: выполнение ими взятых на себя обязательств будет постоянно и жестко контролироваться. Главные критерии оценки работы подрядчиков — качество и соблюдение сроков. Нарушители подвергнутся штрафным санкциям. Объезд гарантийных объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, запланирован на вторую половину апреля.

Финансирование проекта в 2018 году составит два миллиарда рублей, из них один миллиард — это средства консолидированного бюджета Пермского края , еще миллиард — федерального бюджета. Проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован с целью приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Прикамье он реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги в радиусе 50 километров от границы краевого центра).

Тем временем