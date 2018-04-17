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В Прикамье нашли деньги на масштабный дорожный ремонт
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В Прикамье нашли деньги на масштабный дорожный ремонт 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
В связи с этим в Пермской агломерации будет отремонтировано больше, чем запланировано ранее, автомобильных дорог. В 2017 году благодаря программе БКД удалось привести в порядок 142 километра дорог в пределах территории, ликвидировать 137 аварийных участков. При этом, по статистике, количество ДТП снизилось почти на четверть.
Как отметил министр транспорта Прикамья Николай Уханов, сэкономить 50 миллионов рублей удалось в результате заключения муниципальных контрактов с подрядчиками, выигравшими аукционы на ремонт дорожных объектов. Администрация краевого центра предложила дополнительно отремонтировать в 2018 году участки дорог на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до Чернышевского, на улице 25-го Октября от Революции до Пушкина, на улице Революции от Сибирской до Горького и транспортную развязку на улице Набережной в Орджоникидзевском районе. Все эти объекты нагружены транспортом, за осенне-зимний период дорожное полотно здесь основательно разрушилось, поэтому ремонт необходим.
Предложения муниципалитета направлены министерству транспорта края, как куратору приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», для их дальнейшего согласования с Федеральным дорожным агентством. Всего в текущем году в рамках программы БКД планируется отремонтировать 48 объектов (один федеральный, четыре региональных, 43 местных).
В нормативное состояние будет приведено 111,3 километра покрытия, в том числе участок трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, а также дороги Пермь — Новые Ляды и Пермь — Ильинский — Хохловка. Обновление ждет также объекты местного значения. Это улицы Леонова, Екатерининская, Налимихинская, Васильева и дорога на Чусовской водозабор в Перми, автодороги Лобаново — Насадка и Култаево — Башкултаево в Пермском муниципальном районе, Нижняя Ивановка — Оверята в Краснокамском, Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая в Добрянском районе.
По 22 объектам заключены контракты с подрядными организациями, в ближайшие дни планируется подписать договоры еще по 18. По трем объектам аукционы уже проводятся, по оставшимся пяти их объявят до мая. Предполагается, что подрядчики приступят к ремонту дорог в июне. Николай Уханов сообщил: выполнение ими взятых на себя обязательств будет постоянно и жестко контролироваться. Главные критерии оценки работы подрядчиков — качество и соблюдение сроков. Нарушители подвергнутся штрафным санкциям. Объезд гарантийных объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, запланирован на вторую половину апреля.
Финансирование проекта в 2018 году составит два миллиарда рублей, из них один миллиард — это средства консолидированного бюджета Пермского края, еще миллиард — федерального бюджета. Проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован с целью приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Прикамье он реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги в радиусе 50 километров от границы краевого центра).
Тем временем
Автоматические пункты весогабаритного контроля в Пермском крае перешли с тестового режима на работу в полном объеме. Специалисты минтранса проверили пункт автоматического весогабаритного контроля на трассе Полазна — Чусовой. Он функционирует бесперебойно. Система автоматически определяет размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, тип транспортного средства, а также распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление движения, расположение на дороге и наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае превышения допустимых параметров или отсутствия специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, установленные комплексы фотовидеофиксации способны выявлять транспорт, находящийся в розыске. Основные преимущества новой системы — круглосуточная фиксация весовых и габаритных параметров транспортных средств без снижения скорости и стопроцентный охват трафика. В 2018 году планируется установить еще 10 пунктов весогабаритного контроля и 46 комплексов фотовидеофиксации.
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