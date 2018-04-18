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Сенатор США Рэнд Пол усомнился в ответственности Асада за «химатаку» в Сирии
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Сенатор США Рэнд Пол усомнился в ответственности Асада за «химатаку» в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил сомнения в том, что президент Сирии Башар Асад несет ответственность за приписываемую Дамаску химатаку в Сирии.
Он прокомментировал планы США ввести санкции против поддерживающей Сирию России. По словам сенатора, сперва «нужно поговорить о том», какие у США «есть доказательства того, как Россия была замешана в этой атаке».
«Асад должен быть самым глупым диктатором в мире, а, возможно, он этого не делал», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN мнение Пола о «химатаке».
Сенатор заявил, что ему «все еще нужно увидеть доказательства» вины Асада, которые, как утверждает американская разведка, есть у США.
Пол отметил, что химатака была «единственной вещью, которая могла бы побудить мир прямо напасть на Асада», поэтому «любопытно, какая могла быть у Асада логика, чтобы использовать химическое оружие».
Сенатор заявил, что нужно сперва установить роль властей Сирии и России в «химатаке», учитывая, что боевики в Сирии уже «применяли химоружие».
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