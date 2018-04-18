Сенатор США Рэнд Пол усомнился в ответственности Асада за «химатаку» в Сирии

Он прокомментировал планы США ввести санкции против поддерживающей Сирию России . По словам сенатора, сперва «нужно поговорить о том», какие у США «есть доказательства того, как Россия была замешана в этой атаке».

«Асад должен быть самым глупым диктатором в мире, а, возможно, он этого не делал», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN мнение Пола о «химатаке».

Сенатор заявил, что ему «все еще нужно увидеть доказательства» вины Асада, которые, как утверждает американская разведка, есть у США.

Пол отметил, что химатака была «единственной вещью, которая могла бы побудить мир прямо напасть на Асада», поэтому «любопытно, какая могла быть у Асада логика, чтобы использовать химическое оружие».

Сенатор заявил, что нужно сперва установить роль властей Сирии и России в «химатаке», учитывая, что боевики в Сирии уже «применяли химоружие».