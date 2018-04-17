Названы лучшие страны для ведения бизнеса

Лидирующую позицию в 2018 году занял Люксембург , вернувшись на первое место, на котором государство было в 2016 году. Эта маленькая страна в Западной Европе — во главе списка не только благодаря льготным налоговым условиям, но и возможности легко получить разрешение для международной торговли и строительства недвижимости, сообщает U. S.News.

Швейцария сдвинулась вверх на одну позицию с 2017 года, чтобы попасть на второе место рейтинга, а Панама упала, став в этот раз третьей. Страны Центральной Америки оказались в самом конце из-за государственной политики. Страны Западной Европы доминируют в верхней части рейтинга.

Турция и Саудовская Аравия. Наименее коррумпированной страной мира стала в 2018 году Дания . Датчане платят довольно высокие налоги, но вместе с расходами повышается и их качество жизни. Высокий уровень коррупции и бюрократии сделал Россию Ирана рискованными местами для ведения бизнеса — в рейтинге они заняли две финальные позиции. Чуть выше, но также в последней пятерке — Беларусь

ТОП-10 лучших стран для ведения бизнеса:

Люксембург

Швейцария

Панама

Дания

Кстати, недавно был составлен рейтинг лучших городов по качеству жизни, основу которого также составила Западная Европа.