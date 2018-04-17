Ещё
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в строительной сфере региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в строительной сфере региона 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в правительстве региона грядут кадровые изменения. Они коснутся сферы строительства, сообщает телеканал «360».
Как пояснил губернатор, должность министра строительного комплекса Подмосковья займет Руслан Тагиев. На пост заместителя председателя правительства Московской области назначается Максим Фомин.
"Рассчитываю, что в таком составе вся команда будет решать как насущные вопросы по своевременной сдаче жилья и строительству, так и займется доставшейся нам в наследство проблемой обманутых дольщиков", — сказал Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что надеется на ответственный подход обоих руководителей к решению поставленных по каждому направлению задач.
"Я надеюсь на ответственный, добросовестный подход, который обеспечит максимальную выдачу ключей тем, кто их ждет", — заключил глава региона.
Газета.Ru: последние новости
Захарова: ОЗХО "подписалась" под уничтожением химоружия в Сирии Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля Стало известно, когда Франция намерена завершить расследование дела Керимова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО138
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа34
Скрипалей отравили жидкостью54
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами149
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение