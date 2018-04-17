Воробьев рассказал о кадровых перестановках в строительной сфере региона 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в правительстве региона грядут кадровые изменения. Они коснутся сферы строительства, сообщает телеканал «360».
Как пояснил губернатор, должность министра строительного комплекса Подмосковья займет Руслан Тагиев. На пост заместителя председателя правительства Московской области назначается Максим Фомин.
"Рассчитываю, что в таком составе вся команда будет решать как насущные вопросы по своевременной сдаче жилья и строительству, так и займется доставшейся нам в наследство проблемой обманутых дольщиков", — сказал Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что надеется на ответственный подход обоих руководителей к решению поставленных по каждому направлению задач.
"Я надеюсь на ответственный, добросовестный подход, который обеспечит максимальную выдачу ключей тем, кто их ждет", — заключил глава региона.