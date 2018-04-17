Воробьев рассказал о кадровых перестановках в строительной сфере региона

"Рассчитываю, что в таком составе вся команда будет решать как насущные вопросы по своевременной сдаче жилья и строительству, так и займется доставшейся нам в наследство проблемой обманутых дольщиков", — сказал Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что надеется на ответственный подход обоих руководителей к решению поставленных по каждому направлению задач.

"Я надеюсь на ответственный, добросовестный подход, который обеспечит максимальную выдачу ключей тем, кто их ждет", — заключил глава региона.