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Воробьев назначил Тагиева министром строительного комплекса Подмосковья
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Воробьев назначил Тагиева министром строительного комплекса Подмосковья 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Министром строительного комплекса Московской области назначили Руслана Тагиева, заявил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.
«Кадровые изменения в составе правительства. Они касаются сферы строительства. Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человек, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», — сказал Воробьев.
Он отметил, что Фомин будет занимать должность заместителя представителя правительства Московской области.
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