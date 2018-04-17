Воробьев назначил Тагиева министром строительного комплекса Подмосковья 

Министром строительного комплекса Московской области назначили Руслана Тагиева, заявил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.
«Кадровые изменения в составе правительства. Они касаются сферы строительства. Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человек, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», — сказал Воробьев.
Он отметил, что Фомин будет занимать должность заместителя представителя правительства Московской области.