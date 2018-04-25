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В Дагестане завершили ремонт автодороги, ведущей к санаторию «Каспий»
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В Дагестане завершили ремонт автодороги, ведущей к санаторию «Каспий» 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на обходе села Манаскента с подъездом к санаторию «Каспий» завершены в Дагестане в рамках подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского министерства транспорта.
"В рамках подготовки к чемпионату Европы — 2018 по спортивной борьбе завершены ремонтные работы на автомобильной дороге республиканского значения «Обход с. Манаскента с подъездом к санаторию „Каспий“ протяженностью 2,5 км», — говорится в сообщении.
Автодорогу расчистили от грунта, укрепили обочины, установили водоотвод. На участке протяженностью 2,5 км появились дорожные знаки, опоры освещения и дорожная разметка.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы (UWW). Участие в турнире примут спортсмены из более чем 30 стран.
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