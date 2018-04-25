В Дагестане завершили ремонт автодороги, ведущей к санаторию «Каспий»

МАХАЧКАЛА , 25 апреля. / ТАСС /. Ремонтные работы на обходе села Манаскента с подъездом к санаторию «Каспий» завершены в Дагестане в рамках подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского министерства транспорта.

"В рамках подготовки к чемпионату Европы — 2018 по спортивной борьбе завершены ремонтные работы на автомобильной дороге республиканского значения «Обход с. Манаскента с подъездом к санаторию „Каспий“ протяженностью 2,5 км», — говорится в сообщении.

Автодорогу расчистили от грунта, укрепили обочины, установили водоотвод. На участке протяженностью 2,5 км появились дорожные знаки, опоры освещения и дорожная разметка.