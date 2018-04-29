UWW: ЧЕ-2018 по грэпплингу в Дагестане прошел на очень высоком уровне

МАХАЧКАЛА , 29 апреля. / ТАСС /. Чемпионат Европы 2018 года по грэпплингу, который состоялся 27-28 апреля в дагестанском Каспийске в рамках европейского первенства по спортивной борьбе, прошел на очень высоком уровне. Об этом заявил ТАСС президент всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW) Ризван Бочкаев.

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 14 стран. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав на турнире 21 золотую медаль из 26 возможных. Большинство победителей среди мужчин — представители дагестанской школы грэпплинга.

"Этот чемпионат Европы как турнир, который проведен в Дагестане на очень высоком уровне, даст новый импульс для развития грэпплинга. UWW всегда проводит [турниры] на высоком уровне, но Дагестан постарался", — сказал Бочкаев.

По его словам, все переживали, как он будет организован. «У всех были сомнения. Но рискнули и не просчитались. По крайней мере, мы первые начали и увидели, что все на высоком уровне», — отметил собеседник агентства.

"Если сравнивать с предыдущим чемпионатом Европы в Сербии , то внутреннее оформление у международной федерации везде одинаково. Но сам зал выглядит гораздо предпочтительнее в Дагестане, организация выглядит гораздо предпочтительнее, охрана, сопровождение, проживание. Вот эта деревня [для спортсменов] всем понравилась, питание на высшем уровне. Я поэтому говорю — самый высокий уровень", — пояснил Бочкаев.

Дагестан — основа грэпплинга России

"То, что мы привлекли к себе внимание — это большой импульс для дальнейшего развития. Я уверен, что дальше уже к этим ребятам, которые заслуживают самых высоких вознаграждений, такого отношения больше не будет", — отметил президент комитета.

По его словам, чем более популярной будет этот вид борьбы в Дагестане, тем больше развития он получит в стране, потому что Дагестан — основа российского грэпплинга.

Кабардино-Балкарии. "Основной состав чемпионов — это дагестанцы, и в России и в мире. В мужских категориях около 80% спортсменов — дагестанцы. Были те, которые выступали за Белоруссию Азербайджан . Это дагестанский вид спорта, кавказский", — сказал Бочкаев, добавив, что сильные спортсмены есть и в Чечне

В рамках ЧЕ-2018, кроме грэпплинга, состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Участие в соревнованиях примут спортсмены из более чем 30 стран.