Поздняков: ЧЕ в Дагестане демонстрирует закономерно высокий организационный уровень

КАСПИЙСК , 2 мая. / ТАСС /. Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске демонстрирует, что спортивная география континента не ограничивается центральноевропейскими странами, и показывает закономерно высокий уровень организации. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице— президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков , прибывший на турнир.

"Я горжусь тем, что сделали организаторы за достаточно короткий срок, — это соревнования высокого мирового уровня. И это не только оценка нас как организаторов, это оценка Объединенного мира борьбы (UWW), накануне я встретился с его президентом сербом Ненадом Лаловичем, мы обсудили перспективы этого прекрасного вида спорта в России", — отметил Поздняков.

"Как президент Европейской конфедерации фехтования я в Дагестане почерпнул для себя важные вещи в плане организации соревнований. Великолепная публика, полный зал — здесь любят и ценят борьбу, Дагестан подарил нам всеевропейский праздник борьбы", — подчеркнул Поздняков.

По мнению Позднякова, такие турниры подчеркивают, что география спортивных соревнований в Европе не ограничивается центральноевропейскими странами. «Организовывая соревнования в таких местах, как Дагестан, мы показываем нашим коллегам, насколько широка европейская спортивная география — Европа не заканчивается центральноевропейскими странами. Дагестан — тоже Европа, пусть другая, но тем не менее. Я очень благодарен организаторам за такое событие, которое несет в себе не только чисто спортивные задачи выявить сильнейшего на континенте, но и задачу объединения вокруг спорта».