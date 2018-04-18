Около 80 автобусов будут обслуживать ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане 

МАХАЧКАЛА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 80 автобусов разной вместимости будут обслуживать гостей, участников и болельщиков чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Дагестане. Об этом сообщил в среду советник министра по транспорту и дорожному хозяйству республики Магомедгаджи Раджабов, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в Каспийске.
"Около 80 единиц транспортных средств разного вида — автобусы малой, средней и большой вместимости будут работать [во время чемпионата]. По большим автобусам, которые будут работать от санатория «Каспий», где разместятся участники соревнований и судьи, — мы заключили соглашение с московской компанией. Сюда [они пригонят] 12 автобусов, которые будут обслуживать судей и участников соревнований", — сказал Раджабов.
По его словам, в дни чемпионата часть городских автобусов Махачкалы большой вместимости будут подвозить болельщиков к спорткомплексу бесплатно. «Вся транспортная логистика выстроена, схемы маршрутов отработаны. Кроме того, отобраны водители, которых проверили правоохранители по всем базам», — добавил советник министра.
Он отметил, что на сегодня, кроме городских автобусов для болельщиков, все транспортные средства для обслуживания соревнований, брендированы атрибутикой ЧЕ-2018 по спортивной борьбе. «Большие автобусы, на которых будут возить болельщиков [подготовят] за 3-5 дней до начала чемпионата», — заключил Магомедгаджи Раджабов.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Участие в турнире примут спортсмены из более 30 стран.