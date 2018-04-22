Около 40 гостиниц подготовили для участников ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 22 апреля. / ТАСС /. Около 40 гостиниц более чем на 3 тыс. мест подготовили в Дагестане для участников и гостей чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске . Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Наталья Закрияева.

"К чемпионату Европы по спортивной борьбе у нас подготовлено 38 гостиниц примерно с 1,7 тыс. номерами с тремя с лишним тысячами койко-мест. Из них десять гостиниц определены для VIP-гостей. Все гостиницы, их персонал, готовы к приему гостей", — сказала Закрияева.

По ее словам, большинство гостиниц находятся в Махачкале и Каспийске, они расположены недалеко от спорткомплекса, где будут проходить соревнования.

"В рамках проведения чемпионата Европы Минтуризма республики подготовило три туристических маршрута по таким направлениям, как Махачкала, Дербент и Гуниб. Все, в том числе экскурсоводы, готовы. Вместе с ними будут работать и волонтеры-переводчики, которые будут находиться также и в местах размещения гостей и участников соревнований", — сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что в дни соревнований в республике будут проходить ярмарки и выставки творчества мастеров народных художественных промыслов.

"Масштабная выставка дагестанских народных промыслов пройдет 1 мая в Махачкале на площадке перед Русским драмтеатром им. Горького. Планируется задействовать около 50 мастеров народных художественных промыслов, которые будут также проводить мастер-классы", — отметила Закрияева.