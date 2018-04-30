Около 20 площадок подготовило Минкультуры Дагестана к ЧЕ по спортивной борьбе

КАСПИЙСК , 30 апреля. / ТАСС /. Около 20 площадок подготовило Министерство культуры Дагестана для гостей и участников чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года, который проходит во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске. Об этом ТАСС сообщила врио министра культуры республики Зарема Бутаева.

Минкультуры Дагестана к чемпионату Европы по борьбе подготовило около 20 площадок в городах Махачкала , Каспийск и Дербент . Мероприятий гораздо больше. Задействованы практически все учреждения министерства культуры республики", — сказала Бутаева.

"Чемпионат Европы по борьбе в Дагестане — замечательная возможность презентовать не только нашу республику, которая богата традициями, обычаями, своим песенным, танцевальным творчеством, но это и прекрасная возможность презентовать Россию . Тем более в такое время, когда достаточно неспокойная ситуация на международной арене. И эту возможность мы должны использовать", — отметила глава ведомства.

Праздник спорта и культуры

По ее словам, зрителей турнира ожидает разнообразная культурная программа. «Помимо торжественной церемонии открытия, концертные программы будут проходить везде, потому что участники, гости чемпионата должны почувствовать, окунуться в эту атмосферу праздника не только спорта, но и культуры», — отметила Бутаева.

Она сообщила, что на территории Дворца спорта и молодежи в перерыве между спортивными мероприятиями будут проходить концерты мастеров искусств и творческих коллективов республики. Также пройдут концерты разных танцевальных коллективов, в том числе ансамблей «Лезгинка», «Дагестан», «Молодость Дагестана», выступят солисты Дагестанской госфилармонии. Такие же концерты будут проходить в санатории «Каспий», где проживают спортсмены.

"Конечно, культурная программа не ограничится только спортивными объектами. Большая культурная программа будет в Каспийске и Махачкале. Будут задействованы все республиканские учреждения культуры. Театры покажут свои замечательные спектакли. Также мы проводим республиканскую «Ночь искусств», приуроченную специально к чемпионату Европы по борьбе", — сказала врио министра культуры региона.

Чтобы захотели вернуться

"В гостях в этот период у нас будет Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема , который представит замечательную программу джазовой музыки. Будет еще ретроспективный показ фильмов о Расуле Гамзатове, о Дагестане. Будут концерты симфонической музыки на открытых площадках города. 1 мая на открытой площадке перед Русским театром пройдет большой праздничный концерт «Россия — родина моя», — добавила она.

"Мы максимально постараемся сделать все, чтобы гости нашей республики, нашей страны почувствовали себя комфортно, ощутили эту замечательную атмосферу культуры нашей республики и захотели сюда вернуться вновь", — заключила Бутаева.