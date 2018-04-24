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Музей в Дагестане представит три новых проекта в преддверии ЧЕ-2018 по спортивной борьбе
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Музей в Дагестане представит три новых проекта в преддверии ЧЕ-2018 по спортивной борьбе 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный музей изобразительных искусств им. Гамзатовой представит три новых проекта к предстоящему чемпионату Европы по спортивной борьбе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба минкультуры Республики Дагестан.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске (Дагестан). Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы (UWW). Участие в турнире примут спортсмены из более 30 стран.
"В преддверии предстоящего чемпионата Европы по спортивной борьбе Дагестанский государственный музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, в фондах которого насчитывается более 14 тысяч единиц хранения, готовится встретить гостей соревнований. К европейскому первенству музей представит три новых проекта", — говорится в сообщении.
Первый из них — «Праздник в ауле». Он включает в себя произведения, на которых отображены традиции проведения различных праздников в дагестанском селе: свадьба, рождение ребенка, праздник первой борозды, День весны и труда и т. д.
Второй проект — выставка «Художники 20-30-х гг. ХХ века о Дагестане» представит этнографические материалы, картины и гравюры с видами дагестанских сел и аулов, выполненные ростовскими художниками Черноусенко, Федоровым и Шлепневым в ходе экспедиции по Северному Кавказу в 1924 году.
Третья экспозиция — «Дагестанское изобразительное искусство», в рамках которой представят живопись дагестанских мастеров. Также в музее представят портрет дагестанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта СССР Али Алиева, выполненный художником Хайрулой Курбановым еще при жизни спортсмена в 1969 году.
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